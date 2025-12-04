緯創醫療科技大秀肌肉！AI睡眠偵測＋外骨骼機器人登場

圖為緯創醫學科技今日在台灣醫療科技展秀出的照護型外骨骼機器人Exia。（圖／下載自German Bionic）

台灣醫療科技展今日登場，緯創醫學科技宣布展示兩大核心技術：智慧照護系統BestShape Night、與德國German Bionic共同開發的智慧輔具外骨骼Exia，而緯創醫學科技更宣布，已與新光、馬偕、輔大等台灣多家醫院，以及包括阿瘦皮鞋在內的台灣企業，展開策略合作。

緯創醫學科技表示，BestShape Night是零接觸的AI睡眠監測技術，可以在無干擾的狀態下進行睡眠品質管理，檢測隔天提供報告，已於雙和醫院、聯新醫院完成臨床驗證，準確率高達96％，而同系列產品BestShape VS則可即時偵測呼吸、心跳與血壓，並回傳數據至護理端，減輕醫護機械式負擔，已廣泛應用於全台醫療院所、長照機構、產後護理之家，累計守護超過1萬6千名長者和1萬1千名新生兒。

而緯創醫學科技最新款的外骨骼機器人Exia，則是是緯創醫學科技與德國German Bionic共同開發的照護型外骨骼機器人，專為醫療照護與工業物流場域設計，能在搬移病患或重物時提供主動支撐與動力輔助，有效降低護理人員腰背負擔，減少職業傷害風險，Exia已在今年5月發表、接單。緯創醫學科技表示，Exia已在多家醫院進行試用，協助提升工作效率與安全性，並透過後台數據分析，量化工作成效，實現智慧照護與人力永續。

緯創醫學科技不僅深耕醫療場域，更積極拓展跨界合作。本次展會中，緯創醫學科技與新光、馬偕、輔大、高醫等多家醫院、國際醫療機構，展開試用與技術導入，推動智慧照護與精準醫療落地。同時，緯創醫學科技與阿瘦實業在運動領域合作，結合阿瘦的足部健康專業與緯創醫學科技的智慧輔具技術，打造「行動力中心」模式，提供從檢測、輔助到功能性訓練的完整解決方案，並計劃將此模式推廣至全台社區，進一步輸出至亞洲市場，實現「永續行動力」的願景。



