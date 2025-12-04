緯創醫科AI睡眠、智慧外骨骼！一次看見未來醫療的樣子

[Newtalk新聞] 緯創醫學科技(Wistron MedTech)今(4日)在「2025第九屆台灣醫療科技展」正式登場，展示兩大核心技術：智慧照護系統BestShape Night與智慧輔具外骨骼Exia，並宣布與多家醫院及企業展開策略合作，打造全齡健康與行動力的新生態。

以下是本次展出亮點一次看：

BestShape Night：零接觸AI睡眠管理，守護隱私與健康

BestShape Night 採用 AI零接觸監測技術，讓使用者在無干擾的狀態下進行睡眠品質管理，檢測隔天提供報告，已於雙和醫院、聯新醫院完成臨床驗證，準確率高達 96%。此外，系列產品BestShape VS即時偵測呼吸、心跳與血壓，並回傳數據至護理端，減輕醫護機械式負擔，帶給病患最輕鬆自在的照護服務。已廣泛應用於全台醫療院所、長照機構、產後護理之家，累計守護超過1萬6千名長者和1萬1千名新生兒，展現智慧醫療在居家與臨床場域的強大價值。

Exia：減輕護理負擔，守護醫療安全

Exia 是緯創醫學科技與德國German Bionic共同開發的照護型外骨骼機器人，專為醫療照護與工業物流場域設計，能在搬移病患或重物時提供主動支撐與動力輔助，有效降低護理人員腰背負擔，減少職業傷害風險。Exia已在多家醫院進行試用，協助提升工作效率與安全性，並透過後台數據分析，量化工作成效，實現智慧照護與人力永續。

跨界合作：醫院、企業與運動領域的整合

緯創醫學科技不僅深耕醫療場域，更積極拓展跨界合作。本次展會中，緯創醫學科技與多家醫院（如，新光、馬偕、輔大、高醫等）及國際醫療機構展開試用與技術導入，推動智慧照護與精準醫療落地。同時，緯創醫學科技與阿瘦實業在運動領域攜手合作，結合阿瘦的足部健康專業與緯創醫學科技的智慧輔具技術，打造「行動力中心」模式，提供從檢測、輔助到功能性訓練的完整解決方案，並計劃將此模式推廣至全台社區，進一步輸出至亞洲市場，實現「永續行動力」的願景。

