緯創高雄智慧廠房上梁 創造4500個就業機會

前鎮科技產業園區轉型再添新動能！緯創資通高雄智慧廠房今（十）日舉行上梁典禮，宣示工程進度順利邁入新階段，該案總投資金額近百億元，廠房規劃地上九層、地下兩層，未來將建置高階全自動化產線，預計明年完工後可帶動約四千五百個就業機會，不僅是緯創集團打造南部智慧製造基地的重要布局，更展現前鎮科技產業園區產業升級與空間再造的實質進展。(見圖)

主辦單位今(十)日說明，當日典禮由緯創資通全球製造亞太區資深副總經理賴志忠主持，並邀請經濟部主任秘書莊銘池、經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳出席，共同見證工程階段的重要里程；新廠落成後，預期將大幅強化園區智慧製造能量，為高雄注入新的產業成長動能。

經濟部主任秘書莊銘池表示，感謝緯創集團持續投資高雄，符合賴總統的均衡臺灣政策，結合六大區域產業及生活圈中的大南方新矽谷，緯創集團投資後，更強化完整從嘉義到高雄、屏東的S廊帶供應鏈聚落能量。

莊主任秘書強調，園管局正積極推動「風華再現計畫二.○」，針對五棟老舊廠房進行拆除與新建，未來總樓地板面積將由四萬四千三百六十平方公尺擴增至二十四萬四千五百七十平方公尺，產業空間提升達五.五倍，這都是為了使廠商根留臺灣，提供更好的投資環境。

前鎮科技園區的前身為一九六六年設立的高雄加工出口區，是全球首創的特區型態，憑藉租稅優惠與單一窗口制度，當年成功吸引僑外資進駐，為臺灣經濟起飛奠下基礎；園區內的高雄晶傑達光電科技（原高雄日立）自一九六七年設立後長年深耕，於二○二一年由緯創併購後轉型升級，展現園區持續進化的實力與潛能。

園管局將改善員工宿舍、餐廳等生活設施，提升整體環境品質，並協助企業攬才、育才、留才，回應業界對高階研發人力的需求，持續推動高雄產業轉型與發展。