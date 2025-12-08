緯創、緯穎母女檔一塊暴衝！緯穎11月營收增近倍160％飆至近千億元 創歷史新高

圖為緯穎董事長洪麗寗。

緯創集團母女同慶AI伺服器出貨暴衝，緯創11月營收年增190％、創歷史新高後，子公司緯穎11月營收同樣以968.85億元、創下單月歷史新高，比上個月成長5.74％，年增率亦高達158.6％。累積緯穎前11月營收為8463.72億元，比去年同期成長166.34％。

相較於「媽媽」緯創AI伺服器出貨以輝達平台為主，緯穎今年以來AI伺服器出貨主力多是CSP自行開發的AI ASIC，緯穎也表示，11月AI伺服器出貨量延續過往、以AI ASIC伺服器居多。

廣告 廣告

法人指出，今年中開始AWS自研的AI ASIC Trainium2伺服器放量後，隨著今年底Trainium 3晶片開始出貨，第四季Trainium3小量出貨，明年可望大為放量，Traimium 3晶片與伺服器需求量都將比Trainium 2大幅增加，緯穎在AWS自研AI ASIC伺服器端可望成為持續成為優先受惠者。



回到原文

更多鏡報報導

緯穎墨西哥廠遭川普關稅「三天狠課3200萬美元」 董座洪麗寗：AI是國安議題、不去美國不行

緯穎賺翻了 10月營收歷史次高 前三季EPS飆破200元 再為美、墨廠砸137億元擴充

緯穎攜手緯創 OCP高峰會展示新一代AI伺服器與液冷解決方案