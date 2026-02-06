緯創AI新賽局1》不拚爆發、改拚續航 林憲銘：AI進入1.5波耐力賽

最近的台股盤面，AI不再是鎂光燈下唯一的主角。記憶體、PCB、測試族群輪番表態，反倒讓曾經被捧上天的「老AI」供應鏈顯得有點落寞。2月6日的緯創尾牙舞台上，董事長林憲銘給了完全不同的答案。他沒有談股價，也沒有談題材，只丟下一句話：「現在不是退潮，是進入1.5波。」

所謂的「1.5波」，在林憲銘的定義裡，是AI從第一波爆發式建置，走向必須回到獲利模式與落地應用的基礎建設期。投資不會再像最初那樣狂飆，但也不會出現市場期待的那種「斷崖式修正」。

市場吵AI泡沫 緯創把AI變成長約生意

他用更直接的語言翻譯市場的焦慮：「大家在問AI是不是泡沫，但我們看到的是，需求已變成訂單，而且能見度拉到2026、甚至2027年。」這不是情緒喊話，而是站在供應鏈第一線的判斷。

回顧2025年，緯創全年合併營收衝上2.19兆元、年增超過一倍，EPS上看9元，規模甚至略高於同業廣達。高基期之下，市場開始懷疑：這樣的成長還能撐多久？

林憲銘的回答很務實：成長幅度也許不會再複製去年，但訂單結構比以前更扎實。對緯創來說，AI已經不是「試水溫」的專案，而是需要長期投入資本、人力與產能的基礎建設工程。

換句話說，這不是短跑，而是耐力賽。

毛利保衛戰 AI把代工變成高門檻賽局

市場另一個說法是：等輝達掌握更多主導權，代工廠的毛利，遲早會被壓回過去「毛三到四」的慘烈水準。對此，林憲銘與執行長林建勳的看法很一致：這一輪AI伺服器，跟過去完全不是同一種產品。

過去伺服器大約2到3年換一代，現在幾乎一年就要大改版；系統複雜度、散熱、電力配置、整合測試的難度，全都指數級上升。「愈困難的東西，愈有價值。」林憲銘說，這正是台灣ODM（原廠委託設計代工）的護城河。門檻變高，不是壞事，反而讓能留下來的玩家更少。

林建勳也補充，今年在AI相關業務帶動下，緯創營收與獲利仍將維持高成長；相較於市場只盯著股價波動，管理層更在意的是：能不能準時交付、能不能撐住客戶下一代平台的節奏。

這也呼應林憲銘對「1.5波」的定義：當產業從熱潮回到工程與交付本質，真正的競爭，才剛開始。

當市場還在爭論AI是不是泡沫，緯創已經把問題換成另一種問法：不是會不會退潮，而是誰撐得到下一個時代。在林憲銘眼中，這一波AI，已經不再是題材，而是一場關於耐力、工程與交付能力的長期戰。