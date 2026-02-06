緯創AI新賽局2》代工廠被迫美國設廠？ 緯創董座揭殘酷真相

當台灣電子代工廠一個個宣布加碼美國投資，市場最直覺的解讀，永遠離不開關稅、地緣政治，或是「被迫選邊站」。但2月6日尾牙現場，緯創董事長林憲銘談起德州新廠，卻把答案拉回到一個更現實、也更殘酷的關鍵字：電力。

「美國那邊的電力，真的比我們想像來得快、來得大。」他語氣平靜，卻點出這一波AI伺服器擴產，真正的瓶頸不在訂單，也不在技術，而是有沒有地方，撐得起那麼大的用電量。

台美分工 AI產業2大戰場

緯創規劃中的德州廠，預計今年上半年進入量產。表面看來，這只是台廠西進、東進之後的「美進」續集，但在林憲銘的眼裡，這其實是AI時代被迫做出的製造重組。

AI伺服器不同於過去的PC或一般伺服器，真正吃電的，不是前段製造，而是後段測試、系統整合與最終驗證。這些流程不只耗電，還必須貼近客戶，才能壓縮交期、降低風險。

「不是所有製程都一定要在同一個地方完成。」林憲銘把緯創的策略說得很直白：前段留在台灣，後段放在北美。

緯創執行長林建勳補充，德州廠目前建置進度依原定時程推進量產。這座廠區的定位，並不是取代台灣，是補上台灣最吃力的那一塊：高耗能、重測試、重整合的後段製程。

回頭看資本支出配置，更能看出這不是「產業出走」。緯創今年超過一半的投資，仍然留在台灣，聚焦湖口、竹北等廠，代表核心技術、關鍵製造，依舊綁在台灣。

但在美國，要的是速度、電力，還有離客戶更近的交付半徑。

赴美設廠優勢1：電力問題

談到選址，林憲銘沒有繞彎。他直言，相較於台灣在電力調度上的結構性限制，美國、特別是德州，最大的優勢就是電力供應規模大、取得速度快。

對AI伺服器來說，這不是加分題，而是生存題。沒有足夠的電，就跑不動測試；測試跑不動，交付節奏就跟不上；跟不上，就等於被供應鏈淘汰。

在這個邏輯下，德州不是政治選項，而是工程選項。

赴美設廠優勢2：貼近客戶

林建勳說得更直接：產能布局的核心，從來不是地圖，而是客戶在哪裡。目前AI伺服器的主要市場集中在北美，後段製程靠近客戶，不只是節省時間，更是降低整體交付風險。

這也讓緯創逐步形成一個新的製造模型：台灣負責最困難、最核心的製造；美國負責最耗能、最貼近市場的整合與測試。

每一次台廠宣布加碼海外，市場總會浮現同一個問題：這是不是在掏空台灣？

林憲銘的答案，依舊回到「核心能力」4個字。只要關鍵技術與製造能力留在台灣，海外據點只是延伸手腳，不是抽走心臟。反過來說，如果沒有這樣的延伸，當產業被電力、交付與地緣現實推著走時，才是真的失去競爭力。

在AI這場高耗能、高複雜度的產業競賽裡，緯創選擇的不只是設一座新廠，是在重畫一張製造地圖，讓德州成為緯創站穩交付的前線。