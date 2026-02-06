緯創AI新賽局3》緯創不只靠AI CEO曝第2顆引擎10倍大成長

台廠瘋搶AI紅利，緯創執行長林建勳卻在尾牙拋出另一個訊號：「除了AI，網通今年會正式放量，而且是倍數成長。」這句話，像是在熱鬧的主舞台旁，悄悄點亮了緯創的一盞側燈。

回顧緯創近2年的成績單，AI伺服器無疑是最大推手。2025年營收衝上2.19兆元、年增逾一倍，EPS上看9元，幾乎每一個數字都寫著「AI紅利」。

網通發動質變 今年迎10倍大成長

緯創很清楚，當成長只剩一件事，風險就會被放大。不論是市場情緒、資本支出循環，還是供應鏈結構調整，單一引擎的公司，總是更容易被情緒帶著走。緯創選擇的解法，是把成長曲線「變厚」。

林建勳口中的網通業務，並不是突然冒出來的新題材，是緯創耕耘多年的產品線。差別在於，今年，這條線終於要從量變走向質變。

「去年基期比較低，今年有機會看到倍數成長，甚至接近10倍。」這些產品主要出貨給北美網通大廠，最終應用端直達雲端服務供應商（CSP）資料中心，等於是直接卡位資料中心的基礎設施層。

配角卡位戰 攻進基建新戰場

換句話說，這不只是「多賣一點設備」，是攻進雲端建設的核心動脈。

從產業結構來看，AI資料中心的擴建，不只需要算力，還需要把算力接起來。高速交換器、網路設備、資料中心內部互連，通通是不可或缺的配套。

當AI伺服器越來越密集、規模越來越大，網路頻寬與穩定度，就從「成本項目」變成「效能關鍵」。這也讓網通設備，從過去的配角，升級成基建等級的必需品。

對緯創來說，這條線的意義在於：它跟AI不是競爭關係，取而代之，是共生關係。

從產品循環走向基建工程長線

如果說AI伺服器是高成長、也高關注度的主引擎，那麼網通更像是一顆讓結構更穩定的輔助引擎。一方面，它同樣吃得到資料中心擴建的長期趨勢；另一方面，它又能分散市場對單一產品線的情緒波動。

當AI投資節奏從爆發期走向「1.5波」的基建期，能不能維持成長曲線的斜率，關鍵就在於：你有沒有備用動能。緯創的答案，是把網通推上前線。

更重要的，或許不是「成長幾倍」，而是站在供應鏈哪一層。透過網通產品直供北美大廠、最終走進CSP資料中心，緯創除了賣硬體，還要往資料中心基礎建設供應商的位置靠攏。

這意味著，未來緯創參與的，不只是某一波產品循環，而是整個雲端與AI基建擴張的長期工程。

當市場還在爭論AI熱度能撐多久，緯創已經替自己準備好另一個答案：不把命運，只押在同一顆引擎上。

網通，對緯創而言，不只是第2條產品線，是讓成長不只靠運氣的那條保險繩。在AI走向長跑的時代，這條線，可能比想像中更關鍵。