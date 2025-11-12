緯創AI訂單爆發！總座：第四季營收、毛利率增溫 明年AI伺服器最少兩位數成長 營運逐季上揚

圖為緯創董事長林憲銘（右）、總經理林建勳（左）。

緯創AI伺服器的系統組裝接單旺、GPU打板迎來輝達以外的新客戶，總經理林建勳樂觀看待明年AI伺服器成長性最少兩位數百分比，而緯創第四季營收、毛利率，也會因為AI伺服器產品占比增加，而比第三季成長，明年第一季的傳統淡季營收更有機會與第四季持平，全年營收將逐季走高。他一併透露，耕耘5年多的網通事業已接獲北美最大網通企業的代工訂單，明年出貨量將比今年激增10倍，成為下一個重點新事業。

緯創舉行法說會，由總經理林建勳、財務長石慶堂主持。第三季毛利率與營益率較第二季的低點反彈，帶動緯創本業大賺271.42億元，卻因為高達50多億元的業外損失，第三季稅後純益74.06億元，季增與年增幅度遠小於營業利益的表現。石慶堂表示，第三季的借款利息隨著對營運資金需求增加而大幅上升，不過今年緯創已經募集20億美元左右的資金，加上降息循環開始啟動，未來的利息支出將會明顯減少。

面對第四季，林建勳保守看待筆電出貨量，不過在AI伺服器訂單強勁帶動下，第四季營收可望持續成長，尤其緯創的AI伺服器產品並非高總價、低毛利率的機櫃，而是打板與系統組裝，所以緯創的AI伺服器產品毛利率不僅超過機櫃、更高於筆電，林建勳信心十足地表示，產品組合有利、新台幣兌美元匯率穩定下來、新的AI伺服器良率學習曲線縮短，都帶動第四季毛利率可望比第三季上升，他同時也預期毛利率逐年上升的趨勢，有機會延續至2027年。

在2026年的展望方面，以AI相關產品來說，林建勳表示，過去兩年緯創AI伺服器每年成長率都是三位數百分比，致使今年的基期已經很高，可是他還是認為明年AI伺服器的成長率最少有兩位數百分比，主要動能來自於增加了GPU打板的客戶、採購AI伺服器系統產品的企業客戶訂單上升，與多了新的客戶，他更透露，日前緯創董事會通過新竹AI園區興建二廠的資本支出案，就是為了承接新的GPU打板客戶訂單。

而明年筆電出貨的展望，林建勳則評估恐怕只會與今年持平，最樂觀也只會比今年成長低個位數百分比。

也因此，雖然第一季往年都是全年最淡的一季，林建勳仍預期，明年第一季營收有機會與今年第四季差不多，接下來將逐季成長。

除了AI伺服器之外，林建勳在法說會中透露，緯創下一個重要的事業就是網通產品，因為緯創已經接獲北美最大網通企業的代工訂單，繼今年小量生產試水溫之後，2026年將進入正式大量產的階段，明年的出貨量可望比今年成長10倍，帶動網通部門明年轉虧為盈。



