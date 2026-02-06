緯創CEO：今年AI高度成長 網通出貨量增加10倍

緯創持續受惠AI伺服器需求升溫，董事長林憲銘(右起)、總經理林建勳看好今年公司營運表現。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創(3231)持續受惠AI伺服器需求升溫，管理層對今年營運展望釋出高度信心，執行長林建勳今日在集團「小年夜」旺年會活動中指出，隨著主要客戶資本支出擴大，公司今年營收與獲利可望維持強勁成長，主要動能來自AI相關業務，以及網通產品出貨10倍成長，帶動整體業務結構持續優化。

林建勳說明，緯創近年全球產能布局均以客戶需求為核心，依據不同製程與市場角色分工進行。以資本支出而言，台灣仍是集團主要的投資重心，超過一半的資本支出都用來支撐客戶在台灣的擴產需求；美國德州則著眼於電力取得速度與市場距離優勢，承擔後段組裝、測試與交付，貼近北美AI伺服器主要市場，同時有助於提升整體交付效率。

關於美國廠進度，林建勳指出，德州廠建置時程未受影響，預計今年上半年進入量產，長期將配合客戶成長節奏的必要投資，台美之間的產能配置也會持續滾動調整。在業務動能方面，今年AI圖形處理器(GPU)與客製化晶片(ASIC)等AI伺服器需求皆保持成長趨勢，大客戶拉貨動能相當明確。

除了AI之外，林建勳進一步點出緯創耕耘多年的網通(Networking)業務今年正式進入放量期，預期自去年至今年將呈現倍數成長，主要出貨給北美網通大廠，最終應用端直達雲端服務供應商(CSP)資料中心，成為除AI伺服器外的重要成長引擎。

相較之下，筆電市場則需審慎觀察。林建勳坦言，近期記憶體供給趨緊、價格走揚，恐推升終端產品售價，進而影響消費者換機意願，使今年整體筆電市場總量存在不確定性。緯創聚焦中高階商用機種，憑藉品質與客戶信任度，仍可望維持相對穩健的表現。

針對外界關注的毛利率壓力，林建勳認為，AI產品技術複雜度顯著提升，世代演進由過往約兩年縮短至一年，進入門檻同步拉高，有助於避免陷入低毛利競爭。緯創在AI領域起步早、位置靠前，將持續透過製造與整合能力鞏固獲利結構。

董事長林憲銘亦補充，隨AI基礎設施建置邁向下一階段，原廠設計委託製造(ODM)角色將更為趨於多元，未來合作模式將依客戶能力與需求而異，並不存在單一制勝模式。整體而言，緯創將持續以強化基本面為核心，穩步推進AI與網通業務成長，為中長期發展奠定基礎。

