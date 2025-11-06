緯穎台墨美三地分工 德州新廠12月啟動

緯穎董事長洪麗寗今天表示，公司在全球化策略下持續深化美洲佈局。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕緯穎(6669)董事長洪麗寗今天表示，公司在全球化策略下持續深化美洲佈局，繼墨西哥營運成熟後，今年年初拍板於美國設廠，預計12月啟用。新廠的主持與工程、經營團隊，將由擁有十多年經驗的墨西哥核心幹部負責，台灣團隊則掌握財務與支援環節，形成跨境協作體系，展現緯穎在多國營運的延展性。

洪麗寗今天出席第23屆遠見高峰會論壇，談到公司體系「又大又重」，早期即以全球化為目標，涵蓋美洲、歐洲與亞太多國市場，逐步建立多區域交付能力。自2019年起，亞太營運重心從中國外移，轉向靠近新加坡邊界的區位，搭配資料中心熱點發展，強化區域間的運算與數據支援。有鑑於美中貿易戰，公司進一步決定「一定要拿下美國市場」，並以墨西哥為跳板推進北美製造鏈。

洪麗寗說，美國廠選址考量除供應鏈距離外，也重視能源條件，「美國的電力多樣性高，德州尤其容易取得電力」，旗下工廠位於德州邊境城市「老帕州」(El Paso)跨境區域，能結合墨西哥團隊既有的語言與生產優勢，並直接連結美國供應鏈網絡。此外，團隊同時與當地網店與電力公司協調，確保啟用初期即具備穩定的營運條件。

洪麗寗指出，面對AI時代帶來的產能與價格競爭壓力，公司「一直去使用技術、導入AI」，強化供應鏈計畫與生產效率。擴張過程中雖充滿挑戰，但透過墨西哥與美國團隊的協作，加上台灣的財務管理與製程支援，緯穎已逐步形成從拉丁美洲到北美市場的完整生產鏈，為未來全球擴張奠定基礎。

