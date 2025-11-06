緯穎墨西哥廠遭川普關稅「三天狠課3200萬美元」 董座洪麗寗：AI是國安議題、不去美國不行

圖為緯穎董事長洪麗寗。

川普掀起的對等關稅風暴至今還沒有塵埃落定，緯穎董事長洪麗寗透露，今年3月初墨西哥廠三天內曾被收了高達3200萬美元的關稅，而在赴美設廠是不是一個正確的決定上，她則指出，AI是國防、國安議題已經是美國兩黨共識，超脫川普的對等關稅、美國製造政策，都必須去美國。

緯穎董事長洪麗寗今日出席遠見高峰會，在「地緣政治 供應鏈重新佈局」論壇，洪麗寗細說從頭，她表示，緯穎從成立第3年起就啟動全球交貨，現在已經服務全球23個國家、6～700個資料中心客戶，為了接近客戶，緯穎在馬來西亞、歐洲、墨西哥都有廠區，美國廠12月也將在投產，但是緯穎沒有中國廠區，因為從2019年起，她就覺得從中國廠區交付亞洲客戶「不安全」。

廣告 廣告

然而，緯穎大部分客戶總部都位於美國，今年初美國、墨西哥關係緊張，洪麗寗回憶，當時她每個月都因為川普更新墨西哥的關稅而「心跳加速」，雖然現在USMCA（美墨加協定）仍不受關稅影響，可是當時狀況混沌不明，3月初「還真的被川普政府收到三天的關稅」，當時緯穎所有的客戶都因為關稅而暫停拉貨，卻有一個客戶堅持要緯穎出貨，短短三天的關稅金額便高達3200萬美元，幸好之後墨西哥關稅危機解除，墨西哥廠得以順利營運。

而12月即將投產的美國廠，洪麗寗透露，幹部幾乎都來自於已經運作10多年的墨西哥廠當地員工、而不是台灣幹部，緯穎特別挑選有工程能力的員工赴美，美國政府也為了這群專業人士發出專門的簽證，讓這些墨西哥人可以安心在德州工作。

川普的對等關稅是否合法，目前正在最高法院激辯中，川普下台後，美國製造的政策是不是還能延續，現在也很難講，都讓AI伺服器業者競相赴美設廠是不是個好決策，依舊眾說紛紜。

對此洪麗寗表示，不論川普的關稅有沒有合法、下一任美國總統是哪個黨派當選，「AI、算力是國防、國安議題」這件事已經是美國兩黨共識，客戶都看到美國政府對這件事的長期承諾，這件事不會因為川普任期結束而改變，客戶也因此要求伺服器在地生產、交貨，更讓她確信，年初毅然決然赴美投資是正確的決定，AI伺服器廠去美國設廠是必須。

而AI伺服器在美國設廠的挑戰方面，洪麗寗指出，挑戰有兩個，一是客戶「瘋狂地在蓋資料中心」，一直追著緯穎要更多產能，二是客戶不停來問「你能給我多少電」，AI伺服器機櫃測試時必須耗用大量的電力，緯穎美國廠為了拿到足夠的電，不僅要跟工業園區的經營者談、甚至得直接跟電力公司要電，幸好美國電力自由化、電力來源多樣化，加上美國廠地處德州，德州相對不缺電，客戶對電力的要求順利解決。

而她也透露，以緯穎來說，緯穎不自己從頭設計、蓋廠，都是承租或購買當地工業園區經營業者已經蓋好、現成的標準廠房，赴美設廠成本不算貴，可是，現在AI伺服器機櫃多改成水冷，「水冷（機櫃）很貴」，廠房牽水管也是很大的問題。



回到原文

更多鏡報報導

「明年絕對沒問題、後年也不錯」 緯穎總座樂觀爆棚：我們的能見度就是猛蓋廠

「明年絕對沒問題、後年也不錯」 緯穎總座樂觀爆棚：我們的能見度就是猛蓋廠

緯穎衝刺AI伺服器產能 明年2月墨西哥再租8000坪新廠