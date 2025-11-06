緯穎墨西哥廠遭川普關稅「三天狠課3200萬美元」 董座洪麗寗：AI是國安議題、不去美國不行
川普掀起的對等關稅風暴至今還沒有塵埃落定，緯穎董事長洪麗寗透露，今年3月初墨西哥廠三天內曾被收了高達3200萬美元的關稅，而在赴美設廠是不是一個正確的決定上，她則指出，AI是國防、國安議題已經是美國兩黨共識，超脫川普的對等關稅、美國製造政策，都必須去美國。
緯穎董事長洪麗寗今日出席遠見高峰會，在「地緣政治 供應鏈重新佈局」論壇，洪麗寗細說從頭，她表示，緯穎從成立第3年起就啟動全球交貨，現在已經服務全球23個國家、6～700個資料中心客戶，為了接近客戶，緯穎在馬來西亞、歐洲、墨西哥都有廠區，美國廠12月也將在投產，但是緯穎沒有中國廠區，因為從2019年起，她就覺得從中國廠區交付亞洲客戶「不安全」。
然而，緯穎大部分客戶總部都位於美國，今年初美國、墨西哥關係緊張，洪麗寗回憶，當時她每個月都因為川普更新墨西哥的關稅而「心跳加速」，雖然現在USMCA（美墨加協定）仍不受關稅影響，可是當時狀況混沌不明，3月初「還真的被川普政府收到三天的關稅」，當時緯穎所有的客戶都因為關稅而暫停拉貨，卻有一個客戶堅持要緯穎出貨，短短三天的關稅金額便高達3200萬美元，幸好之後墨西哥關稅危機解除，墨西哥廠得以順利營運。
而12月即將投產的美國廠，洪麗寗透露，幹部幾乎都來自於已經運作10多年的墨西哥廠當地員工、而不是台灣幹部，緯穎特別挑選有工程能力的員工赴美，美國政府也為了這群專業人士發出專門的簽證，讓這些墨西哥人可以安心在德州工作。
川普的對等關稅是否合法，目前正在最高法院激辯中，川普下台後，美國製造的政策是不是還能延續，現在也很難講，都讓AI伺服器業者競相赴美設廠是不是個好決策，依舊眾說紛紜。
對此洪麗寗表示，不論川普的關稅有沒有合法、下一任美國總統是哪個黨派當選，「AI、算力是國防、國安議題」這件事已經是美國兩黨共識，客戶都看到美國政府對這件事的長期承諾，這件事不會因為川普任期結束而改變，客戶也因此要求伺服器在地生產、交貨，更讓她確信，年初毅然決然赴美投資是正確的決定，AI伺服器廠去美國設廠是必須。
而AI伺服器在美國設廠的挑戰方面，洪麗寗指出，挑戰有兩個，一是客戶「瘋狂地在蓋資料中心」，一直追著緯穎要更多產能，二是客戶不停來問「你能給我多少電」，AI伺服器機櫃測試時必須耗用大量的電力，緯穎美國廠為了拿到足夠的電，不僅要跟工業園區的經營者談、甚至得直接跟電力公司要電，幸好美國電力自由化、電力來源多樣化，加上美國廠地處德州，德州相對不缺電，客戶對電力的要求順利解決。
而她也透露，以緯穎來說，緯穎不自己從頭設計、蓋廠，都是承租或購買當地工業園區經營業者已經蓋好、現成的標準廠房，赴美設廠成本不算貴，可是，現在AI伺服器機櫃多改成水冷，「水冷（機櫃）很貴」，廠房牽水管也是很大的問題。
更多鏡報報導
「明年絕對沒問題、後年也不錯」 緯穎總座樂觀爆棚：我們的能見度就是猛蓋廠
「明年絕對沒問題、後年也不錯」 緯穎總座樂觀爆棚：我們的能見度就是猛蓋廠
緯穎衝刺AI伺服器產能 明年2月墨西哥再租8000坪新廠
其他人也在看
鴻海營收創高卻漲不動？重返250元後翻黑震盪 分析師看法出爐
國際電子代工大廠鴻海（2317）昨日公布10月營收，創下單月歷史紀錄，不過今日股價卻暫陷震盪，雖一度重新站回250元大關，但後續卻翻黑觸及246元。運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海昨日有資金先行卡位，包含長線與隔日沖資金，因此也跌不下去，不過早盤消化隔日沖賣壓才有機會再攻，下半場會比較有機會。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
福特執行長警告：中國恐讓美國汽車公司全數破產
汽車產業正面臨前所未有的全球競爭，福特汽車執行長Jim Farley警告，中國汽車製造商的崛起恐怕將對美國汽車產業構成毀滅性威脅。Farley指出，中國品牌在電動車領域的發展速度與技術優勢，已遠遠超越大多數西方車廠，而這股浪潮若無有效防範，可能讓「每一家美國車廠走向滅亡」。這樣的言論，不僅反映了汽車產業的結構性改變，也揭露了中美之間在技術與產能上的激烈競爭態勢。福特執行長嚴正警告，若是美國品牌再不試著在技術方面突破，可能很快就會被中國品牌擊敗。Farley認為，中國汽車品牌所構成的挑戰已超越1980年代日本車廠席捲美國市場的時期。他指出，中國目前已有足夠的生產能力，足以供應整個北美市場，若進軍美國市場，極有可能讓現有的美國車廠全數出局。這與當年日本尚未具備如此規模化產能的情況大不相同。Farley甚至以自己日常駕駛小米SU7為例，說明中國品牌在實用性與科技融合上的實質優勢。他直言：「這次的情勢與當年日本車潮類似，但卻是加了類固醇的版本。」 在技術層面，Farley表示，中國品牌的車載科技已處於領先地位，無論是華為還是小米，都已經讓中國車款的數位體驗遠超西方同業。他指出，進入中國車款時，Carture 車勢文化 ・ 1 天前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
酸台肥暴力操作擋吳音寧！王鴻薇要他負責
[NOWnews今日新聞]台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
聯發科太苦了！潛在漲幅達37% 。1300元以下都是買點
相信有投資朋友發現，聯發科(3454)來到1300元左右壓不太下去，即使外資狂砍，但聯發科就是壓不到1000元，昨(4)日外資回頭買超2866張，反而是不斷發利多的本土投顧還是賣超，合理懷疑是有壓價的嫌疑，畢竟短期績效才能對投資人有所交代，但外資看的還是那一大段魚尾巴。今日台股下殺，又是補聯發科的好機會。理財周刊 ・ 1 天前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
特朗普打造「稀土北約」產業鏈抗衡中國 美國能「彎道超車」嗎？
美國結合盟友，想要重建稀土產業鏈挑戰中國的壟斷地位。特朗普能成功嗎？哪個國家有機會在下一個十年搶到主導權？BBC NEWS 中文 ・ 21 小時前
28K防線法人：跌破就是買點
漲多成台股最大利空，再加上營收、財報不確定性浮現，拖累行情腳步，4日盤中雖再見歷史新高28,554點大漲220點及28檔千金股重聚首，但均成曇花一現，終場下跌218點收28,116點跌破5日線，使得本周下半場的台股陷入28,000保衛戰，盤中高低點擴大到520點、震幅1.84％為10月16日以來最大，成交值達6,042億元，不過法人認為，跌破就是買點。工商時報 ・ 1 天前
台股收跌399點！十大權值股4檔翻紅 鴻海、聯發科漲逾1%最狂
台股今（5）日受到美股回檔拖累、賣壓全面湧現，盤中一度重挫743點，終場跌勢收斂到399.5點、以27717.06點作收。十大權值股中，有4檔順利翻紅，包括鴻海（2317）、聯發科（2454）漲逾1%，廣達（2382）、中華電（2412）小漲0.7％左右；台積電（2330）則下跌45元、收在1460元，跌幅達2.99％。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
衛星商機 台廠四家發展一次看！
由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC (Asia-Pacific Space Community Council)，11月4日首度移師來台，在台北萬豪酒店舉行為期三天的第26屆年會。此次年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等25國、150家國際衛星企業，500位技術專家代表齊聚，與我國攸泰、台揚、稜研、創未來、中華電信、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收盤／台股創高後拉回重挫218點 櫃買殺近2%中小型股慘綠一片！
美股主指在11月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌226點，輝達等大型科技股再度領漲，亞馬遜創歷史新高，標普500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。不過，美股的科技榮景未能延續至今(4)日台股，台股盤中一度創高28554新高點，投資人逢高獲利了結、賣壓傾巢而出，拖累大盤終場重挫218.03點，以28,116.56點作收，跌幅0.77%，成交金額5848.92億元。代表中小型股的櫃買指數更慘，下跌1.76%，收在261.00點，成交金額1401.85億元，失守短期均線。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
〈美股盤後〉華爾街CEO齊聲示警 費半暴跌超4% Palantir崩近8%
投資人憂心 AI 相關企業估值過高，在消化最新一波財報之際，又接連收到多位大型企業執行長的警告，拋售潮加劇，美股主指週二 (4 日) 全面淪陷。鉅亨網 ・ 1 天前
美股開盤反彈！記憶體回檔一天再度發車
[NOWnews今日新聞]美股周三(5日)早盤自昨日跌勢反彈，四大指數齊漲，費城半導體更是強彈超過2%，記憶體漲勢迅猛，美光飆漲達7%。美股四大指數5日早盤，截止至台灣時間晚間11時，道瓊工業指數上漲...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
專利懸崖藥商機／瞄準原廠藥專利懸崖 友霖挑戰P4學名藥布局12國
全球醫療用藥需求，隨著人口高齡化快速上升。然而，根據勤業眾信2024年的研調報告，2022至2030年間，約有190種藥物將失去獨占權，製藥公司將因藥品專利到期、學名藥大量湧入市場的「專利懸崖」現象，損失超過2,360億美元，這也代表著其它藥廠有接手既有市場的機會。本刊調查，友華集團旗下的友霖生技，瞄準P4學名藥和改良型新藥，為主要受益者之一。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
台肥董事會全票選出張滄郎接董事長、吳音寧沒出席
[Newtalk新聞] 台灣肥料公司原本內定前北農總經理吳音寧接任董事長，不過，外界反彈聲音甚大。昨晚臨時發布由總經理張滄郎接任董事，並於今(4)日董事會全票選出張為董事長。而吳音寧今日沒有出席董事會，選擇在臉書發文稱，「政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」 台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。外界推定，吳音寧將接任董事長，原任董事長李孫榮則提前卸任，人事布局引發外界質疑。吳音寧則透過臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。 不過，台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，吳音寧董事長任命似乎生變。行政院長卓榮泰今日上午受訪表示，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會。董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。 台肥公司也於今日召開董事會，通過由總經理張滄郎接任董事長，新頭殼 ・ 1 天前
摩爾定律走到極限 台灣半導體業如何布局? 鴻海蔣尚義:快速進入系統設計 搶進封裝市場
遠見高峰論壇今天登場聚焦AI加速進化，半導體迎來黃金機會。台灣在半導體產業中舉足輕重，鴻海董事蔣尚義拋出二大看法，AI是多元化產品需要透過小晶片來設計來掌握，在摩爾定律走到極限時，台灣在晶圓製造不能錯失先行者優勢，但更要快速進入系統設計，搶進封裝市場，掌握機會。太報 ・ 1 小時前
砸40億美元收購星巴克中國業務 神秘巨頭博裕資本是何方神聖？
全球咖啡巨頭星巴克 (SBUX-US) 今 (4) 日在中國市場投下一枚震撼彈，這家進入中國 26 年、累計開設 8000 家門市的國際品牌，宣布將其中國業務營運控股權交給鉅亨網 ・ 1 天前
台肥董事長由總經理張滄郎接任 吳音寧僅任董事回應了
台肥公司上月底發布重訊改派法人董事代表人，原代表人、台肥董事長李孫榮調整職務，改派吳音寧，吳接任董事長輿論四起，不過，台肥昨（3日）晚連發3則重訊，其中另一法人董事代表人、農業部資源永續利用司司長莊老達，改派台肥現任總經理張滄郎，今（4日）董事會則選出張滄郎擔任董事長。鏡新聞 ・ 1 天前
EPS高達21.67！這電子大廠「霸氣賺兩股本」聲勢狂飆 PCB族群同步起漲、AI概念股全線沸騰
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導MSCI季度調整進入最後倒數，市場氣氛全面升溫。法人預期，台灣指數在第3季表現亮眼，台股與MSCI台灣指數漲幅皆居新興市場前...FTNN新聞網 ・ 1 天前