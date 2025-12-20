緯穎獲利大爆發！謝金河點4廠為明年贏家

▲財信傳媒董事長謝金河指出，2000年宏碁集團分家後各自發展，原本不被看好的緯創，目前單月營收已超過宏碁與佳世達一整年。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 近年來全球刮起AI風潮，也帶動台廠相關供應鏈獲利爆發，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，2000年宏碁集團分家後各自發展，原本不被看好的緯創，目前單月營收已超過宏碁與佳世達一整年；他並點名緯創、緯穎、鴻海與廣達，是Blackwell機櫃戰場上的大贏家。

謝金河表示，在臉書上看到經濟學家PO出央行總裁楊金龍邀請宏碁董事長陳俊聖到央行演講，楊總裁盛讚陳董事長對AI精闢的見解，帶給他對AI未來的發展更精準的了解！經濟學家「小虧」楊總裁一下。

這也讓謝金河回憶起2000年前後，施振榮先生決定讓宏碁分家，李焜耀挑到最大的明碁，宏碁挖來蘭奇發展品牌，蘭奇被聯想挖角後由王振堂領軍，後來交給陳俊聖。林憲銘則分到最不被看好的緯創。

25年過去了，現在從明碁改名的佳世達市值剩下新台幣394億元，宏碁也只有新台幣789億元，但原來不被看好的緯創市值4580億元、緯穎7963億元，這兩家公司市值加起來1.2543兆元新台幣，緯穎甚至成為市值11大的企業。

謝金河表示，從營收來看，宏碁前11個月是新台幣2471.02億元、年增2.9%，佳世達是1891.75億元，而緯創單是11月營收就高達2806.24億元，佳世達、宏碁拼了一整年，還不及緯創一個月的營業額。

此外，今年前11個月，緯創營收新台幣1.931兆元，年增104.7%，緯頴營收8463.72億元，年增266.5%。從營收很清楚可以看出誰在AI的賽道上，誰不在賽道上？

謝金河也點出今年前三季的EPS，緯穎是驚人的200.85元、緯創是6.43元、宏碁是0.9元，佳世達只有0.59元。從數字就可以看出誰是贏家。

謝金河表示，在Hopper的時代，伺服器廠都飛揚，這次到Blackwell，機櫃才是主戰場，鴻海、緯創、緯穎、廣達才是入圍的贏家。明年進入Rubin的時代，贏家會更集中。從投資的角度來看，贏家會贏更多，輸家可能滿地都是！

