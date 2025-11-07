緯穎賺翻了 10月營收歷史次高 前三季EPS飆破200元 再為美、墨廠砸137億元擴充

圖為緯穎董事長洪麗寗（右）、總經理林威遠（左）。

AI伺服器好好賺，緯穎不僅10月營收以912.64億元創下單月歷史次高，緯穎也宣布第三季每股獲利超過8個股本，前三季EPS超過200元，另外，為了德州廠、墨西哥廠裝修、購置液冷散熱設備與電力設施，緯穎董事會通過將對德州廠、墨西哥廠合計增資4.5億美元、相當於超過137億元。

緯穎今日同步公布10月營收以912.64億元，創下單月歷史次高，比上個月增加5.7％、年增率近158％，累積前10月營收為7494.87億元，比去年同期成長167.38％。

緯穎今年營收從6月開始站穩在800億元大關之上，帶動第三季營收以2268.24億元雙下歷史新高後，緯穎董事會今日通過第三季財報，雖然AI伺服器出貨量增長，都會壓低毛利率，然而受惠於經濟規模與營運效率提升、新台幣兌美元匯率回穩，緯穎第三季的毛利率8.8％、營益率7.3％、稅後淨利率為5.8％都低於去年同期，但是都比上一季成長。

緯穎表示，第三季稅後淨利為154.11億元，季增27％、年增143.5％，獲利季增幅度超越營收增長幅度，第三季EPS為82.92元，高於去年同期的34.36元。第三季合併營收、獲利、基本每股盈餘均倍數成長，並創歷史新高，累計前三季營收6,582.23億元、年增168.7％，稅後淨利為373.27億元、年增137.3％，EPS為200.85元，高於去年同期的88.38元，前三季合併營收、獲利、EPS均倍數成長，創歷史新高。

另外，緯穎董事長洪麗寗才在日前表示，美國廠被客戶追著要產能、要電，今日緯穎董事會就通過，增資即將在12月投產的德州廠Wiwynn Technology Corporation共2.5億美元（約當新台幣76.25億元）、也增資墨西哥廠Wiwynn Mexico, S.A. de C.V.共2億美元（約當新台幣61億元），將用於美國德州廠房與墨西哥新承租廠房的裝修、購置先進液冷設備及基礎電力設施所需。

AI伺服器機櫃關鍵零組件都很貴，為了購料，緯穎董事會也通過發行第二次海外無擔保轉換公司債，發行總額上限暫定為20億美元，以因應客戶長期需求成長，營運資金需求，發行期間5年，並視市場狀況及公司需求進行發行。

