緯穎1月營收月減兩成 力拚史上最強首季

緯穎宣布，1月營收為832.3億元，月減20.2％，然而仍比去年同期大增121.9％，創下歷年同期新高。法人認為，緯穎大客戶的AI ASIC伺服器即將進入產品轉換期，第一季營收可能不如去年第四季，不過緯穎AI GPU伺服器業務今年跟上領先梯隊下，不僅首季還是有機會成為史上最強第一季，全年也可望正向發展。

法人表示，緯穎AI ASIC伺服器最大客戶就是亞馬遜AWS，緯穎將在AWS繼續保有高市占率，而去年緯穎出貨量沒跟上領先梯隊的AI GPU伺服器，今年緯穎則有機會加入戰局，至於傳統伺服器也被AI伺服器的需求所帶旺，其中又以微軟下單最為積極，在AI伺服器與傳統伺服器都有所斬獲下，法人對於緯穎今年全年維持正向展望。

