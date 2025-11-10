緯穎Q3大賺154億創歷史新高！ EPS衝82元創天價

【財訊快報／陳孟朔】外電報導，有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯(Mark Mobius)直指，AI類股估值已逼近風險臨界點，主流龍頭若出現30%至40%的深度回檔並不意外。但他同時強調，長期趨勢不變，真正的風險在於投資節奏與資本開支過度前傾，一旦回調落地，反而將釋放中長線布局良機。墨比爾斯點出兩大隱憂，第一，AI敘事推升估值中樞過快，與基本面現金流轉化仍有落差；第二，科技巨頭為搶灘算力與數據中心的重資本支出正逼近可持續極限，若投報率不及預期，市場將以估值壓縮消化過熱。他直言，「我說的修正，是30%、甚至40%的下跌。」即便如此，他並未轉空長線結論。墨比爾斯表示，AI為跨世代平台創新，跌勢多半屬於景氣與估值循環的調整，而非結構性終結；真正的關鍵在於投資人是否準備好「先承壓、再承接」：當市場情緒逆轉、籌碼洗牌完成時，應以紀律方式逢低吸納具現金流、護城河與定價權的核心資產。他直言，若AI龍頭回落30%至40%，他會「大膽買進」。他看好「美股高估值消化」與「新興市場補漲」兩條主線並行。年內以來，新興市場股票表現相對亮眼，資金在估值與成長性的權衡下，開始自高波動科技標的回流至產能重整、供應鏈在地

財訊快報 ・ 4 小時前