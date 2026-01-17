練小提琴5個月登音樂廳！少女時代徐玄挨轟耍特權 粉急護航：不罕見

記者陳宣如／綜合報導

韓國女子天團少女時代成員徐玄近日宣布將以「小提琴演奏者」身分登上專業音樂廳舞台，消息一出便在網路上掀起熱議。然而，她因「練琴僅五個月」便獲邀演出，引發部分網友質疑是否存在「藝人特權」，認為此安排可能降低專業音樂人或音樂系學生的舞台門檻，甚至質疑場館資源是否被過度商業化。

少女時代成員徐玄將在3月首次以「小提琴演奏者」身分登上首爾樂天音樂廳演出。（圖／翻攝自IG @seojuhyun_s）

徐玄所屬經紀公司 KKUM娛樂於14日公開消息，表示她受邀參加「Sol愛樂管弦樂團（Soul Philharmonic Orchestra）」第八屆定期演奏會擔任協演嘉賓，演出日期為3月13日，地點為首爾松坡區的樂天音樂廳。公司說明，徐玄目前仍處於學習階段，僅以「興趣班學生」自居，並稱自己是「小提琴菜鳥」，因此演出並非追求專業演奏家的完美呈現，而是以「純粹熱愛音樂」作為出發點。

本次演出她將挑戰維托里奧·蒙蒂（Vittorio Monti）創作的名曲《查爾達斯》（Csárdás）。Sol愛樂管弦樂團強調，該團由熱愛古典樂的業餘人士組成，並非職業演奏團體。團方表示，徐玄認同團隊宗旨，因此決定參與協演，希望透過她的參與，讓古典音樂演出更貼近一般觀眾。徐玄本人也表示，希望讓大眾知道古典音樂並非遙不可及，「它和流行音樂一樣，是任何人都能輕鬆享受的『我們大家的音樂』」。

徐玄想向大眾傳達「古典音樂不再遙不可及」意旨。（圖／翻攝自IG @seojuhyun_s）

對此，不少批評聲湧現。部分網友指出，樂天音樂廳為韓國首座葡萄園式音樂廳，對專業演奏者而言具高度象徵性，因此「練習僅五個月就能登台」的安排，容易讓人質疑是否因藝人身分而得到優先資源；也有人認為，若非因為徐玄的知名度，這類演出機會對一般業餘演奏者來說難以實現，並對音樂圈的公平性提出疑問。

徐玄僅練了5個月小提琴便登上音樂廳，遭網友砲轟「耍藝人特權」。（圖／翻攝自IG @seojuhyun_s）

然而，隨著討論擴散，也出現許多網友與業餘音樂愛好者反駁批評。支持者表示，Sol愛樂管弦樂團本就是由非職業演奏者組成，且樂天音樂廳的租借與演出申請並未限定於專業團體，因此「興趣班學生登上該舞台並不罕見」，認為將此事解讀為「藝人特權」過於誇大。另有意見指出，徐玄的參與能提升演出關注度與票房，對樂團而言是有助宣傳的合作機會。

據悉，本場演出將由指揮趙相旭執棒，並由小提琴家白珠暎與徐玄共同參與。當晚樂團曲目除《查爾達斯》外，還包括柴可夫斯基第五號交響曲、馬奎茲《第二號丹戎舞曲》以及韋瓦第《四季》中的〈春〉等作品。

