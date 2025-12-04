「練習生」被性虐監禁8天，「星探」遭判刑6年！日媒：這水很深。圖／翻自日本雅虎

日本在2023年2月爆出自稱是「星探集團」的非法組織「Natural」，其中一名幹部對旗下一名「練習生」性虐並監禁8天，該名施暴的32歲幹部兼子艾迪在今年11月28日被東京地方法院判刑6年。隨著法院宣判出爐，更多詳細案情也跟著曝光，更扯出案外案。

據日本《文春Online》報導，「Natural」對外自稱是星探組織，但實際上是專門「培訓」與「挖角」八大行業的傳播妹與牛郎。該組織內部組成仿效正常經紀公司，除了有高級幹部，新人就被稱為「練習生」，然後再進階成為「約聘員工」，最終成為「正式員工」。這些成員也會因為位階的不同，薪水也有所差距。

廣告 廣告

報導指出，受害的A男在國中二年級時，就是加害者兼子的好友，兩人無話不談，關係相當親密。而後兼子進入Natural工作，也把A男引介近來，兼子在Natural做到高級幹部，管理A男等一群「練習生」。不過後來A男迷上線上賭博，不僅到處借錢還挪用公款，兼子得知後相當氣憤，認為A男是叛徒，於是決定對他進行「懲罰」，達到殺雞儆猴的效果。

假陽具插下體 恐怖性虐又監禁

據A男說法，2023年2月17日，剛結束出差的兼子準備到位在歌舞伎町的公寓找他，晚上10點半，兼子抵達公寓後，看到A男，就直接對他臉部踹下去，然後一陣暴打，A男開始流鼻血，但兼子還拿出棍棒繼續打他。之後兼子對小弟下令，把A男的上衣全部脫掉，A男極力反抗但無果。

而後兼子在A男身上淋沙拉油，更直接把點燃的打火機放在他身旁，對A男威脅。隨後兼子又命令小弟把A男的下半身衣物脫掉，並準備好塗上潤滑油的假陽具，對準A男的下體猥褻性虐。A男說，當時他已被虐打到意識模糊，但兼子仍持續對他性虐，還逼他講出家族成員的名字，以及不斷說：「好舒服！」兼子也同時拿手機拍攝。

兼子威脅A男不能打電話給家人，也威脅若有其他動作，會做出對家人不利的事。之後兼子把A男監禁8天，A男在被脅迫下，打電話給家人謊稱：「我因為違反公司規定，暫時不能回家。」

扯出案外案 背後不單純

A男說他的傷勢相當嚴重，花了1個多月才逐漸恢復健康。而後這起案件被揭發，兼子也遭到逮捕，但他沒有悔意，在調查期間僅說自己打人的時候「手好痛」。法庭文件也顯示，兼子雖承認暴力行為，但對於監禁A男的過程，他直呼：「我忘了細節了。」還狡辯稱會把A男監禁，「是因為看他受傷，所以要讓他好好休息一下」。

兼子在今年11月28日被判刑6年，不過這起案件也扯出案外案。報導指出，警方早在2022年底就鎖定「Natural」進行調查，相信背後有暴力集團在操控，隨即在2023年爆發這起性虐監禁事件。然而就在今年11月，爆出有警方洩密給「Natural」，因此報導也評論，這起事件的背後集團「水很深」。

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



回到原文

更多鏡報報導

世紀淫魔艾普斯坦「愛之島」 更多影像被曝光！房間布置超詭異

41J肉聲／死亡健身！「大叔館長」只是被槓鈴壓胸一下 幾秒後倒地身亡

麻生太郎挺高市早苗「台灣有事論」：她說錯了嗎？ 中國愛說給他說吧