練跆拳道突發現左手不能動！英14歲最年輕MND男孩病逝 家屬哀悼：我們的小超人

14歲的凱爾是英國最年輕的MND患者。（翻攝Kyle's MND Story 臉書）

英國威爾斯龐特普里斯（Pontypridd）一名僅14歲的少年凱爾西尼亞夫斯基（Kyle Sieniawski）於11月27日病逝。他今年1月被診斷出罹患罕見的運動神經元疾病（Motor Neurone Disease，MND），是全英國最年輕的患者，從發病到離世只有短短10個月。他的家人哀悼：「我們的小超人」。

病情為何急速惡化？ 9個月內從能走路到全身癱瘓

綜合《BBC》《太陽報》報導，凱爾原本是活潑、熱愛運動的男孩，喜歡跆拳道，也喜歡和同學玩耍。但在2023年3月的一堂跆拳道課上，他發現自己的左手忽然不能動，一開始，家人以為只是運動拉傷，沒想到經過近1年的醫學檢查後，醫師在今年1月診斷出他罹患的是極罕見的神經退化疾病，且無法治癒。

廣告 廣告

診斷結果出爐後，凱爾的病情迅速惡化，從手臂無力、行走困難，到逐漸無法說話、進食，甚至無法呼吸，後期只能依靠呼吸面罩和鼻胃管維生。他的父母馬克與梅蘭妮（Mark & Melanie）原本希望帶他返家療養，但家中環境無法符合日漸增加的醫療需求，只能無奈放棄。

凱爾在患病前喜愛練跆拳道。（翻攝Kyle's MND Story臉書）

凱爾戴上呼吸器維生，愛他的家人在醫院陪著他。（翻攝Kyle's MND Story臉書）

於是，這一家人從今年初開始在卡地夫的諾亞方舟兒童醫院（Noah’s Ark Children’s Hospital）生活，醫院變成了他們臨時的家，陪著凱爾走過生命最後的9個月。儘管病情急遽惡化，凱爾仍時常與18歲的哥哥連恩（Liam）一起玩最喜歡的四子棋，兄弟倆在病房裡的笑聲，是父母最珍惜的回憶。

凱爾的母親梅蘭妮在8月受訪時無助說：「當醫生告訴你沒有治療方法，也沒有任何治癒的可能，你真的會感到絕望。我們住在醫院裡，所有人的生活都停在這裡。」她心痛表示：「剛來醫院時，凱爾還能走路……但現在他什麼都做不了。」

青少年罹患MND為何可怕？ 極罕見病例引發社會關注

一家人透過「Kyle’s MND Story」臉書專頁更新凱爾的病況，吸引眾多網友支持。當地社群甚至為他們發起募款，短時間內募得超過1萬英鎊（約新台幣41.5萬元），協助一家人的生活開銷。

11月初，凱爾因感染，病情急轉直下，被送入加護病房，最終在11月27日晚間離世。家屬在聲明中沉痛寫道：「我們心碎地宣布，我們的小超人最終還是輸給了MND。他用盡全力抗爭，但病魔實在太過強大。」「我們會無比想念你，寶貝。我們愛你，遠超過語言能表達。我們已經可以想像你在天堂挑戰兩位外婆和外公玩四子棋，讓他們像你讓我們那樣，笑了100萬次。」但也坦言：「我們的心已被徹底摧毀。」家屬同時感謝醫護團隊9個月來的照護，表示每一則網友的打氣留言，都成為他們撐下去的力量。

凱爾生前最喜歡玩四子棋。（翻攝Kyle's MND Story臉書）

運動神經元疾病（MND）會破壞掌管肌肉活動的大腦和脊髓神經細胞，使患者逐漸失去行動、言語、吞嚥與呼吸功能。該疾病通常好發於50歲以上成人，英國約有5,000名患者，平均每300人中只有1人，在一生中可能患病。知名病例包括41歲病逝的橄欖球員羅伯伯羅（Rob Burrow），以及47歲被診斷出MND的英國橄欖球前隊長路易斯穆迪（Lewis Moody）。青少年罹患MND的個案極為罕見，凱爾的離世也引起社會對此病的關注。

更多鏡週刊報導

高雄「排骨飯大樓」外型太豪華！外國人疑惑：是飯店是商場？ 台灣網友神回歪樓

「千億富太」街邊大口嗑魚蛋！ 買繡球花「只花80元」喊：不要浪費

夫妻玩刮刮樂「半年內2度中頭獎」抱走億級獎金 祕訣曝光！比被隕石砸中還難