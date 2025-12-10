練飛無人機意外拍到「崖洞乾屍」手指、頭顱外露！他失聯5個多月被找到

大陸中心／陳弘逸報導

中國重慶一名男無人機飛手在訓練時，意外在一處洞窟內，發現一具乾屍。（示意圖／PIXABAY）

中國重慶一名男無人機飛手在訓練時，意外在一處洞窟內，發現一具乾屍，隨即通報當地公安；經查，死者為59歲曾姓男子，生前有抑鬱症狀，5個多月前就失聯，不明原因陳屍崖洞內，對此當地警方，已排除刑事案件，後續將結合法醫檢驗， 釐清死因。

綜合陸媒報導，昨天（10日）這名無人機飛手在崖洞周邊訓練無人機操作，卻意外在洞穴內，發現人的手指與頭顱，靠近查看，才發現是一具乾屍，隨即通報重慶市石柱縣公安局。

當地警方到場，發現洞窟內，有塑膠瓶、毛毯等物，進一步追查，發現死者身分為，59歲曾姓男子，生前有抑鬱症狀，今年7月9日就離家失聯。

後續警方通知死者家屬，這起失蹤案才就此落幕，後續也初步排除是刑事案件，並結合法醫檢驗，官方也呼籲，尊重逝者，勿擴散現場照片或影片，以免造成家屬二次傷害。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

