縣內多房「不掛門牌」 苗縣府新制3月上路可開罰

中部中心／邱俊超 苗栗報導

住苗栗的鄉親要注意了！住宅不掛門牌，也會被開罰喔！苗栗縣政府修訂自治條例，預計3月5日起強制要掛門牌，如果住戶沒有掛門牌或私設假地址門牌，將開罰300及5000元，並且得連續處罰，引起民眾議論。

郵務士按門牌地址送件，應該是除了管區之外，對當地最熟門熟路的，但如果沒懸掛門牌的怎麼辨識？苗栗縣部分房屋因為老舊、翻修，或是遮擋，導致門牌不易辨識，苗栗縣政府修訂自治條例，預計今年3月起強制掛門牌。

苗栗縣政府修訂自治條例 預計今年３月５日住戶強制掛門牌 否則將開罰（圖／民視新聞）









大家對政策反應不一，縣府民政處方面指出，不是要找民眾麻煩，強制掛門牌目的是管理戶籍、稅籍，並提供相關單位辨識與定位。





苗栗縣府宣導住戶若沒有門牌要開罰300元，私設假地址門牌可罰鍰5000元 3月5日起正式執行。





縣府方面宣導，門牌釘掛位置規定在正門左上方，若無適當位置，應在大門上方適當高度位置，繪制門牌標誌或招牌左下方書寫路名、門牌號碼。住戶若沒有門牌要開罰300元，私設假地址門牌可罰鍰5000元，目前仍在宣導期，3月5日起正式執行。





苗栗縣府宣導 門牌釘掛位置規定在正門左上方 若無適當位置應在大門上方適當高度位置繪制門牌標誌或招牌左下方書寫路名、門牌號碼（圖／民視新聞）









