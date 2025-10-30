縣城隍廟如何擴建 顯佑伯定奪

縣城隍廟以榕樹為界，右方的地藏王殿就位於日治時期留下的計畫道路上。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

從日治時期迄今已「孟母三遷」的縣城隍廟，現址有一半在計畫道路內，當時以放棄徵收、不領補償金予以擱置，最近沈澱三十年的舊案終於撥雲見日，縣城隍廟可以合法擴建，訂明年農二月三日正式動土，至於要如何建？蓋幾層樓？三十一日將以擲筊方式讓縣城隍爺「顯佑伯」自己作主。

台南縣城隍稱「全台首邑」，主因創建年代相傳在康熙五十年（一七一一年），清代享有官拜地位，也是地方宮廟的「境主」，地位崇高。

縣城隍廟最早廟地在西華街中華日報一帶，日治時期市區改正遷廟至現廟址左側的救濟院土地上，後又被日軍徵收改建為衛戍醫院宿舍，再搬至現址，其右方地藏王菩薩所在的廟地約五十坪是日治時期畫定的計畫道路，此道路從中成街一路延伸至鴨母寮市場中央通道，再往西到海安路，但目前縣城隍廟和立人國小旁巷弄尚未開通。

廟方表示，民國八０年代曾強制徵收土地要開路，徵收款已發下，但縣城隍廟以「放棄徵收」為由，不領補償金，這筆錢一直躺在法院數十年，最近終出現轉寰，廟方補繳土地增值稅後，禁建解編，右側五十坪廟地終於可以合法修建或增建。

廟後方還有三戶人家也被徵收，但當時已領完補償金，未來將拆除興建社區公園，可望出現「前有廟、後有公園」的「綠色宮廟」景觀。

主委黃百榮說，未來是拆掉重建亦或修建，要保持目前一樓舊制還是加建二樓，都將在三十一日擲筊由顯佑伯定奪。