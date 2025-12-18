縣城隍廟重建 擲筊敲定日期

縣城隍廟是三百年歷史老廟，九成神明都是沈甸甸的泥塑，重建搬家將大費周章。 （記者陳俊文攝）

全台首邑縣城隍廟於民國六十九年重建迄至今四十五逾載，歷經風雨剝蝕、香火煙燻，廟體多處損壞，屋頂嚴重漏水，經該廟重建委員會決議以重建代替重修，等於整廟打掉重建二樓的新廟，經擲筊決定一一五年農曆二月三日動土、二月五日出火，由於九成是大型泥塑骨董神明，最近已委人攝影紀錄，並在廟前張貼重建捐獻芳名錄，一萬元以上刻碑永久留存，至昨天已有二百三十萬元捐款。

全台首邑縣城隍廟，自古為台鎮總兵參拜的官拜城隍系列，從日治時代至今已歷經三次搬遷，目前廟宇從旁邊的仁愛醫院搬來，也因當時被日本人徵召為醫院不得不搬家。

縣城隍廟右邊（箭頭指）為計畫道路用地，最近解編，得以合法重建，前面兩棵大古榕也將予以保留。（記者陳俊文攝）

目前縣城隍所在屬計畫道路，廟方以「放棄徵收」、「不領補償金」的方式因應，三十年後的今天，等到舊案翻身，禁建解編，縣城隍廟才得以合法重建，加上計畫道路在內共約七十坪，主委黃百榮表示，將建成二樓式廟宇，由於面積不大，捨棄畫棟雕樑的南式宮廟風格，改以較簡約的北式風格建廟，且此次是整座打掉重建，已不是重修。

由於縣城隍稱創建於康熙五十年（一七一一年），裡面的神明骨董很多，且有九成是泥塑，非常沈重。最近廟方委由攝影團隊將廟宇現況、神明和文物做詳細紀錄。

明年二月五日「出火」時，神明搬遷至旁邊的行館將是一項大工程，因為大尊神明約有六十尊，每一尊都需要二至三人才能搬動。

廟方表示，此次改建需要經費約二至三千萬元，廟方沒有龐大經費，因此公開徵求信眾慷慨捐獻，廟前已貼出捐獻芳名錄公告，短短一週已認捐二百三十萬元，最大筆是一百萬元，但離目標還有一段距離，所以廟方呼籲：重建經費尚未籌措成功，信眾仍需繼續努力。