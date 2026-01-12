縣定古蹟修復工程 「溪口曾氏洋樓」盼現昔日風華 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣文化觀光局今12日舉行「縣定古蹟溪口曾氏洋樓修復工程開工典禮」，縣長翁章梁、立委蔡易餘、鄉長孫維聰等民代及曾氏家族以長老曾肇欣為代表的後代子孫共同見證文資里程碑，並手持金槌象徵開工，修復工程總經費2,780萬元、工期730天，將依循古蹟修復專業規範，重現昔日風華。

翁章梁表示，曾氏洋樓不僅是一棟建築，更是地方代表性的文化資產，承載曾氏家族自清代至日治時期的歷史記憶，見證溪口地方的開發與族群文化，謝謝曾家人願意讓政府指定為古蹟修復，不只是修復房子、也是在修復歷史。

廣告 廣告

溪口曾氏洋樓建於日治昭和3年（1928），融合閩、和、洋建築特色，彩繪壁畫工法特殊，題字「晴耕雨讀」展現客家生活文化，具高度歷史、藝術與建築研究價值，107年經縣府公告為縣定古蹟，隨即展開修復及再利用計畫，並於110年至113年間完成相關規劃設計。

文化部文化資產局114年核定修復工程總金額2,780萬元，修復重點針對屋架、牆體、牆面裝飾、樓梯等本體結構，以原材料及原工法修復為原則，並進行結構補強、防蟲防腐，同時改善戶外地坪，增設水電及消防等安全設備，以確保古蹟保存與再利用。

文化觀光局指出，溪口鄉不僅擁有「曾氏洋樓」有形文化資產，更蘊含傳統布景彩繪、竹工藝等無形文化資產，展現深厚的文化底蘊，未來曾氏洋樓修復完成後，將與溪口客家文化館、文化生活館結合，推動藝文展演，亦可作為鄰近溪口國小等學校的教育場域，推廣地方文史與文化資產，讓古蹟成為文化傳承與教育的重要基地。