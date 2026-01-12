縣定古蹟溪口曾氏洋樓修復工程 開工
嘉義縣政府於昨（十二）日舉行「縣定古蹟溪口曾氏洋樓修復工程開工典禮」，由翁章梁縣長率領文化觀光局、地方首長、民意代表及曾氏家族後代子孫共同見證這項文化資產保存的重要里程碑。修復工程總經費為新台幣二七八○萬元，工期七三○日曆天，將依循古蹟修復專業規範，讓古蹟重現昔日風華。
溪口曾氏洋樓建於日治昭和三年（西元一九二八），融合閩、和、洋建築特色，彩繪壁畫工法特殊，題字「晴耕雨讀」展現客家生活文化，具高度歷史、藝術與建築研究價值。於民國一○七年經縣府公告為縣定古蹟，隨即展開修復及再利用計畫，並於一一○年至一一三年間完成相關規劃設計。一一四年爭取文化部文化資產局補助，獲核定修復工程。
修復重點將針對屋架、牆體、牆面裝飾、樓梯等本體結構，以原材料及原工法修復為原則，並進行結構補強、防蟲防腐，同時改善戶外地坪，增設水電及消防等安全設備，以確保古蹟保存與再利用。翁縣長表示，「溪口曾氏洋樓」不僅是一棟建築，更是地方代表性的文化資產，承載曾氏家族自清代至日治時期的歷史記憶，見證溪口地方的開發與族群文化。這次修復工程的推動，象徵著文化資產價值的傳承與延續，讓後代能夠在此認識地方歷史、感受文化底蘊。
