縣定古蹟變垃圾堆！屏東宗聖公祠大門遭棄置大量廢棄物 管理人憤慨抗議

【記者凃建豐／屏東報導】屏東縣屏東市縣定古蹟「宗聖公祠」，竟然成為大量廢棄物棄置集中處！面對祖靈殿堂遭受如此汙辱，宗聖公祠管理人曾鵬璇強烈憤慨，今(2)日上午與蔣月惠縣議員在公祠前抗議。抗議後，清潔隊趕緊將垃圾清走，當地里長承諾，自明年度起大型廢棄物丟棄將改於過年前，另擇星期六或星期日辦理，並另行尋找合適地點，不再於宗聖公祠前堆置。

屏東縣縣定古蹟「宗聖公祠」甫完成總經費逾五千萬元的修復工程，近日卻遭民眾發現，古蹟正前方被公告並實際作為大型家具與廢棄物集中堆置場所。大量枯枝、家具及雜物直接堆放於古蹟出入口，不僅破壞文化景觀，也引發文化資產管理失當的高度疑慮。

議員蔣月惠指出，宗聖公祠屬依法公告之縣定古蹟，依《文化資產保存法》第18條、第20條及第33條規定，主管機關對古蹟本體及其周邊環境，負有明確管理、維護與使用品質確保的責任，絕非修復完成即可放任使用。

蔣月惠表示，將大型廢棄物集中堆置於古蹟正前方，已涉及阻礙觀覽動線及減損文化景觀，恐有違反《文化資產保存法》第30條「不得破壞古蹟完整或阻礙觀覽通道」之規定；若因管理不當導致古蹟價值受損，依同法第24條，主管機關更應負起改善與處理責任。

蔣月惠強調，大型廢棄物清運本屬行政機關權責，但此次由里辦公告、選擇縣定古蹟前方作為集中點，既未見文化處審查，也未見清運與防護計畫，責任歸屬嚴重不清。蔣月惠認為：「縣府一邊用公帑修復古蹟，一邊卻放任古蹟門口成為垃圾堆置場，這不是基層疏忽，而是制度與管理失能。」

抗議活動後，里長已承諾，自明年度起大型廢棄物丟棄將改於過年前，另擇星期六或星期日辦理，並另行尋找合適地點，不再於宗聖公祠前堆置。

里長並承諾，未來若有丟棄大型廢棄物之需求，將先與宗聖公祠理事長協商，取得共識後再行決定是否及如何辦理。現場發現宗聖公祠門牌號碼遭拆除，將請戶政事務所協助補齊，以維持地址識別與公共管理。另有一輛車輛長期停放於轉彎處，影響交通安全，將請交通處進行後續處理與改善。

縣府客務處說明，往年附近里民在春節大掃除時都在此處做為臨時堆置場再請屏東市公所清潔隊來清運，由於放置的地點不在古蹟範圍內，不屬於縣府管理，所以沒有反對，但今年可能數量太多，且沒有馬上清運才會變成如此，已通知屏東市公所今天儘快完成清理，未來不可以再進行堆置。

金泉里長的洪妙旻說，她只是依往年辦理，提供民眾2天放置，不知道會變成這樣，今天將請清潔隊儘快將雜物清運完畢。

宗聖公祠位於屏東縣屏東市勝豐里的曾姓客家宗祠，1930年落成，2001年列屏東縣定古蹟。宗聖公祠格局為二堂二橫式四合院，占地連同後側化胎約500坪。建物之含巴洛克風格，是曾氏家族仿造原鄉祖祠的設計。建材以福州柳杉、紅磚、洗石子、泉州白石等交錯使用。木結構由大木匠師葉金萬承造、彩繪則由陳玉峰、邱鎮邦、蘇濱庭等。其餘燕尾剪黏、火型、水型馬背、交趾陶、銅瓦簷花、瓜銅鳥踏則出自唐山師父之手。建材還具當年少見的鋼筋混凝土，這在該年代是相當時髦的設計。

