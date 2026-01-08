縣市學校午餐免費 教團憂福利軍備競賽排擠預算

（中央社記者陳至中台北8日電）繼台北市宣布國中小學校午餐將全面免費後，台中市、高雄市及基隆市也跟進。教育團體擔心成為縣市間的福利軍備競賽，排擠其他教育預算。

台北市長蔣萬安於1月6日市政會議上，宣布台北市國中小學校午餐（俗稱營養午餐）將全面免費，總補助金額約新台幣20多億元。後續包括台中市、高雄市、基隆市等也宣布跟進政策。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發布新聞稿指出，全面免費極可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」，恐排擠校舍修繕、教學設備等預算，影響整體教育品質。

根據全教總統計，包含現已推動和宣布將推動的縣市，目前全國已有16縣市全面免費，剩下6縣市維持自費，形成強烈對比。同樣接受國民教育，卻因戶籍不同而有差別待遇，中央與地方政府應嚴肅面對，共同研議解決之道。

全教總認為，比免費更重要的是人力與品質，要確保學童吃得健康，更應將經費投入於補足營養師人力、改善廚工低薪待遇，嚴格落實食材溯源、營養標準與食品安全管理等。

台灣家長教育聯盟（台家盟）昨天晚間發布新聞稿指出，國中小每人每月午餐費約數百元到1000元，是小康家庭可負擔範圍，如果要全面免費，應設置排富條款，將經費用於照顧弱勢學生，例如將補助括及一日三餐及寒暑假。

台家盟呼籲縣市首長不要當「散財童子」，而要扮演城市的投資者，免費午餐等「撒幣」政見，乍聽之下公平，但無助解決台灣嚴峻的少子女化危機。（編輯：管中維）1150108