縣市幸福指數揭曉！台中市勇奪六都第二名 鄭照新：普及全民運動風氣「從六都最胖變第二瘦」

記者盧逸峰／台北報導

由經濟日報主辦的縣市幸福指數大調查於今（2）日揭曉，台中市在「地方政府施政滿意度」調查中，獲得六都第二名，並於多項評比中名列前茅。台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席記者會，他分享台中市以人為本推動多項政策，並普及全民運動風氣使城市更健康；他更打趣地說，台中市以前是「六都最胖」如今已成為「六都第二瘦」展現健康城市的施政成果。

鄭照新打趣地說，台中市以前是「六都最胖」如今已成為「六都第二瘦」展現健康城市的施政成果。（圖／市府提供）

市府說明，在此次「地方政府施政滿意度」調查中，台中市以74.2%滿意度在六都中名列第二，優於台北市（73.2%）、新北市（70.7%）、高雄市（66.5%）及台南市（59.5%），展現市府施政獲得市民高度肯定；整體「地方政府施政滿意度」前五名中，台中名列前茅可顯示出各項施政面向的整體表現，在各城市中相對受到民眾肯定。

鄭照新表示，各縣市皆展現出獨特的「幸福秘訣」，而台中市施政秉持「以人為本」精神，從年輕夫妻育兒津貼、社會住宅提前達標萬戶，到延長青年入住年限等政策，協助市民在人生重要階段獲得穩定支持；也來自看見城市未來的希望，台中持續以宜居環境吸引人口移入，人口成長穩定，全市具備強大的幸福感染力。

鄭照新也提到，盧秀燕上任邁入第8年，多項重大建設陸續完工，包括中台灣會展中心、綠美圖、海線海洋館等設施，為市民帶來更豐富的經濟與文化生活，也提升中台灣策展能量與城市競爭力。

在交通願景部分，鄭照新說明，市府推動捷運藍線及未來七線計畫，積極布局城市長期發展。他提到，今年台中克服重重困難，展現城市韌性與市府與市民同心的力量，使得今年的幸福成果更顯珍貴。

