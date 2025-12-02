縣市幸福指標調查公布 嘉縣施政滿意度全台第三

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】經濟日報今（2）日在台北君品酒店舉行「2025縣市幸福指數」與「地方政府施政滿意度」調查結果發表會。嘉義縣在施政滿意度項目表現亮眼，在全台 22 個縣市中名列第三，由副縣長劉培東代表接受表揚，並分享縣府推動施政的努力與成果。

「縣市幸福指數大調查」邁入第 14 年，調查架構採用經濟合作暨發展組織（OECD）「地區福祉指標」，從物質條件、生活品質及主觀感受三大面向進行大規模民意調查。今年共蒐集 15,275 份樣本，是國內目前規模最大的幸福調查。

廣告 廣告

嘉義縣在「地方政府施政滿意度」民調結果中，滿意度為76.5%，排名第三。縣長翁章梁以高科技、工業、智慧農業與消費均衡發展為核心，讓嘉義縣轉型為農工科技大縣，打造黃金十年。

劉培東致詞時首先感謝鄉親與社會大眾對嘉義縣政府團隊的肯定。他表示，在翁章梁縣長帶領下，縣府積極推動六大產業園區，使嘉義縣逐步從傳統農業大縣，轉型為兼具農業、工業與科技能量的現代化城市。

他同時提到嘉義縣在無人機產業上的布局，從民雄航太暨無人機產業園區，再到太保的亞洲無人機 AI 創新應用研發中心，第一館已展現亮眼成果，下一階段則將推動第二館的設立。

劉培東指出，未來十年將是嘉義縣的「黃金十年」，多項重大建設將陸續到位，包括台積電一廠即將裝機、華泰名品城Outlet即將動土等，將帶動當地經濟與產業全面升級。

劉副縣長也歡迎大家明年造訪嘉義，三月將舉辦台灣燈會、四月有全國中等學校運動會，誠摯邀請全國民眾走進嘉義縣，親自感受這座城市的成長與蛻變。

圖：經濟日報今（2）日在台北君品酒店舉行「2025縣市幸福指數」與「地方政府施政滿意度」調查結果發表會。嘉義縣在施政滿意度項目表現亮眼，在全台 22 個縣市中名列第三，由副縣長劉培東代表接受表揚。（照片嘉義縣政府提供）