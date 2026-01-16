縣市推免費學校午餐 王婉諭與專家籲盡速通過供餐法

（中央社記者王揚宇台北16日電）針對各縣市陸續宣布學校午餐（俗稱營養午餐）免費政策，時代力量黨主席王婉諭今天偕同專家代表，呼籲應制定合理餐費價格、補足校園營養師人力，以及盡速通過學校供餐法，讓午餐兼具營養健康與教育意義。

王婉諭、中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信、全國教師工會總聯合會理事長侯俊良、中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華、大享食育協會秘書長黃嘉琳、台灣家長教育聯盟理事長王醒之今天召開記者會，提出相關訴求。

王婉諭指出，營養午餐不能只停留在免費與否的爭辯，必須正視長期缺乏法律規範導致的結構性問題，讓營養午餐回歸專業治理，因此今天邀集5大領域專家，從第一線人員的視角，全面探討現行制度所面臨的困境。

王婉諭說明，一個負責任的政治人物，不該只會開支票，而應提出解決方案，她要求立法院盡速通過學校供餐法，建立合理的調價機制、落實專業人力編制、明確權責劃分，讓營養午餐從政治喊價回歸專業治理，這才是對家長、對下一代最負責任的交代。

陳明信表示，免費營養午餐不只是費用由誰負擔的問題，更關鍵的是制度是否到位，包括餐費應有明確定額與供餐規格，每年餐費的調整，應建立明確、可預期的機制，讓學校能因應物價與品質需求。

侯俊良提到，樂見地方政府願意減輕家長負擔，但免費午餐可能衍生教育經費排擠問題，負責任的免費午餐政策應奠基於良好的整體教育預算規劃與評估，教育行政單位應更謹慎地檢討教育經費編列的合理性及優先順序，並落實教育經費零排擠。（編輯：張若瑤）1150116