縣市推學校營養午餐免費，家長怎麼想？六都政策一次看

「營養午餐」成為最近家長間的熱門話題。隨著台北市市長蔣萬安宣布北市公私立國中小營養午餐免費後，其他縣市首長紛紛表態。

營養午餐是孩子校園生活中重要的一環，也關乎孩子的健康與營養攝取。親子天下整理近期縣市政府關於營養午餐費用的政策，並訪問家長，看見快速推進的政策背後，家長們關心的多元面向。

六都營養午餐政策一次看

台北市市長蔣萬安日前拋出多項新政，其中就包含公私立國中小營養午餐全面免費，北市教育局預估有近18萬名學生可受惠，若以餐費計算，預計能讓每名學童的父母每年節省新台幣上萬元支出。

除了台北市，根據多間媒體如中央社、自由時報報導，六都中，台中市、高雄市、台南市將於115學年推動公立國中小營養午餐免費。桃園市則是在111學年度第2學期時，已實施公私立國中小免費營養午餐的政策。

而新北市目前有提供弱勢學生補助午餐經費的相關政策。新北市長侯友宜表示，若是要全面免費需要投入46億元，需要謹慎評估財政狀況。

其他縣市如宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、新竹縣、連江縣、金門縣、澎湖縣等已實施全面免費，台東縣則是在去年九月宣布114學年下學期開始國中小營養午餐全面免費。

全教總：憂營養午餐免費政策成為「福利軍備競賽」

關於縣市陸續跟進營養午餐免費政策，全教總發布新聞稿指出，雖樂見縣市首長關心學童的午餐，但也憂心在缺乏完整配套下，全面免費可能成為地方首長的「福利軍備競賽」。

全教總提出兩點呼籲，首先是認為免費政策不應排擠教育本務，認為教育資源預算有限，營養午餐全面免費所費不貲，是否會排擠到如修繕校舍等其他教育預算？

另也指出，比免費更重要的是「人力」和「品質」。全教總表示，免費不等於優質，要確保學童吃得健康，更關鍵的是要改善廚工低薪待遇，補足如校園營養師人力等，也要落實食材溯源、營養標準與食品安全管理。

營養午餐全面免費，家長怎麼想？

針對近日熱門的營養午餐免費討論，親子天下訪問家長，彙整家長對於孩子在校飲食的關心及對政策的看法。

有家長認為，整學期的午餐費算下來，確實能省下一筆開銷費用，但從家長們的分享中，也看見對政策的困惑與對營養午餐改變的期待：

1. 期待餐點變好吃

幾位家長共同提到，孩子會分享覺得學校營養午餐不好吃，像是蘿蔔湯喝起來像「熱白開水」，口味清淡，又或是餐點視覺看起來不美味，影響食慾等。孩子也因此吃得少。

一位國中生家長分享，自己就是因為孩子說營養午餐不好吃，於是開始為孩子準備便當。她提到，相較於營養午餐全面免費，她更支持如何讓孩子吃得更好、更營養，直言：「免費但不好吃、不夠營養、太油，只是增加食物報廢率」。

另一位北市國小生家長則提到，聽到不用付錢會覺得是好事，但仔細一想：「與其不用付錢，我更希望是不是加一點錢能夠變得好吃一點？」

2. 品質與營養需持續把關

一位家有國小生的家長表示，雖知道政府的好意是要減輕負擔，但他也擔心，若因為預算不夠而壓低成本，會否可能影響到餐點的品質？他說：「這樣就會變成不營養午餐」。

另也有家長很關心營養午餐的菜單及營養成分，希望藉此思考當天的早餐、晚餐，自己在備餐時能為孩子提供哪些不同類型的營養。

3. 教育預算的思考

推動營養午餐全面免費，需要縣市政府投入不少經費。一位育有國中生、國小生的家長也思考，同樣要投入預算，有否可能將預算投入到支持教學現場的老師？例如支援教學人力，讓老師在教學工作上有更多餘裕，減少壓力，這也有助於師生互動與孩子的學習。

(此篇稿件部分內容由 AI 生成，經親子天下編輯)