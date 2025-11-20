縣市獲配財源成長27.4％ 財部：院版財劃法更合理分配財源

行政院20日召開記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案，財政部長莊翠雲(左起)、行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、主計長陳淑姿出席。(記者羅沛德攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院今舉行「財政收支劃分法修正草案說明記者會」。財政部簡報指出，院版財劃法不但規模達1兆2千億餘元創新高，在直轄市、縣市獲配財源部分，相較於114年度的「舊版財劃法」，分別增加827億元、1122億元，成長率也分別達到15.2%、27.4%，財源分配更為合理。

藍白立委在去年12月20日強勢三讀通過「新版財劃法」，卻因公式計算錯誤等問題，造成345億元統籌分配款無法發放，也讓部分縣市分配款減少。不料，藍白不待行政院提出修法草案，再於14日三讀通過「再修版財劃法」。對此，行政院長卓榮泰已明確表示，藍白倉促修法不但未解決問題，反而造成更大問題。

財政部國庫署長陳柏誠今於行政院記者會中指出，有關院版財劃法「水平分配」部分，其分配方式22縣市試採同一公式，不會有誰先誰後的問題，也沒有對特定縣市做加重分配，所以會更公平；同時也保障統籌稅款、一般性補助款和計畫型補助款的獲配合計數不低於114年度(舊版)分配水準。

陳柏誠也說，藍白的新版財劃法分配指標過於簡單，所以導致整個偏重營業額和人口擴大城鄉差距，院版這次公式的指標非常均衡，比如說人口指標，不是只看人口數，而是會去考量到老年人口或14歲以下的幼年人口，這部分會加權；另外，土地面積也不是純粹比大小，會考量其維護成本，比如說農林漁牧用地，也有加權；離島因為面積、人口少，較為劣勢，這部分也會加倍處理。

此外，財政部簡報指出，相較於114年度的「舊版財劃法」，本次「院版財劃法」的直轄市、縣市獲配財源分別增加827億元、1122億元，成長率也分別達15.2%、27.4%；比起藍白「新版財劃法」分別增加733億元、294億元，成長率13.4%、7.2%，「院版財劃法」讓整體縣市淨增財源及平均增幅均將高於直轄市，財源分配更為合理。

