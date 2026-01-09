縣市紛推學校午餐免費 國教盟憂品質降、浪費增

（中央社記者陳至中台北9日電）繼台北市宣布國中小學校午餐將全面免費後，多個縣市陸續跟進。國教行動聯盟今天表示，免費政策可減輕家長負擔，但如果沒有做好飲食教育等配套，恐導致品質下降、浪費增加。

台北市長蔣萬安於1月6日市政會議上，宣布台北市國中小學校午餐（俗稱營養午餐）將全面免費，總補助金額約新台幣20多億元。後續包括台中市、高雄市、基隆市等縣市陸續宣布跟進。

國教行動聯盟（國教盟）今天發布新聞稿指出，免費政策可減輕家長負擔，但須制度化配套，包括建立午餐品質標準，方便家長檢視蔬菜份量、蛋白質是否足夠，避免過多的加工食品。

國教盟呼籲，午餐成本結構應透明，避免食材費用被挪用；因天氣等因素造成物價波動時，應有差額補貼機制，確保品質不打折。

國教盟理事長王瀚陽表示，應將學校午餐視為教育的重要環節，不只是「吃一頓免費的飯」，也是矯正偏食、建立均衡飲食習慣的機會，並學習對食材生產者的付出心存感謝。

王瀚陽提醒，免費政策可能導致廚餘量上升，學校午餐須做得好吃、兼顧營養和份量。縣市政府在制定政策時，不能只處理「誰付錢」，也要思考如何提升餐食品質，避免廠商用過多的冷凍、加工食材。

免費午餐政策近日引發教育團體討論，全國教師工會總聯合會（全教總）發布新聞稿，認為會淪為地方首長的「福利軍備競賽」，恐排擠校舍修繕、教學設備等預算，影響整體教育品質。台灣家長教育聯盟（台家盟）建議應「排富」，將有限的教育經費用於加碼照顧弱勢生，例如將補助擴及一日三餐及寒暑假。（編輯：管中維）1150109