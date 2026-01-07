縣市財力分級大洗牌！ 台東、新竹縣市「與台北並列第一級」

行政院外觀。陳品佑攝



因應《財政收支劃分法》修正上路，行政院主計總處日前公布新版「115年至117年各直轄市及縣市政府財力級次表」，全台地方政府財力分級明顯變動。其中，台北市、新竹市、新竹縣與台東縣同列第一級；台中市、高雄市財力級次各下滑一級，台南市則從第三級大幅下探至第五級，為此次調整中降幅最大者。

依主計總處公布的新級次分布，第一級為台北市、新竹市、新竹縣、台東縣；第二級包括新北市、金門縣、花蓮縣；第三級為桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第四級則為苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第五級為台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

與前一版財力級次相比，台東縣的財力級次一口氣提升四級，從第五級躍升至第一級；花蓮縣也大幅上升三級，由第五級升至第二級；新竹縣與新竹市則從原本的第三級同步提升至第一級；另外，金門縣、宜蘭縣、南投縣、苗栗縣、嘉義縣及雲林縣，均小幅上調一級。

至於維持原級次不變者，包括台北市、新北市、桃園市、嘉義市、屏東縣、澎湖縣及連江縣；財力級次下滑一級的縣市，則有台中市、高雄市、基隆市與彰化縣，台南市則是一口氣下滑兩級，成為此次調整中變動幅度最大的縣市。

115年最新版的縣市財力分級表。讀者提供

