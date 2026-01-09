縣市財力分級調整莫名其妙 盧秀燕：台東跟北市同級「明明差了1700億」

盧秀燕市長說，行政院公佈各個縣市財政財力分級，看到很多縣市大家都覺得不明所以。（圖：中市府提供）

新版財政收支劃分法上路，主計總處調整各縣市財力分級，台東縣跟台北市並列第一級，未來中央補助會減少。對此，台中市長盧秀燕今（9）日表示，她要替很多縣市發聲，他們被調整得莫名其妙，不符現況，以台東來講，跟台北市的財力相差1700億，但是都被列為第一級。（張文祿報導）

盧秀燕市長回應媒體詢問表示，行政院公佈各個縣市財政財力分級，看到很多縣市大家都覺得不明所以，為什麼會被調高？以台東來講，竟然跟台北同列第一級，有人就開玩笑說，不要以為台北可以辦張惠妹的演唱會，台東也可以辦得起張惠妹的演唱會，你就把台東的財力分級拉高到跟台北市一樣第一級，還有很多縣市，我要替他們發聲， 他們被調整的會覺得莫名其妙。因為這樣的調整完全沒有考慮到地方財政真正的狀況， 而且中央也沒有跟地方各縣市商量，所以有的縣市被調升，有的被調降，他們也搞不清楚為什麼？

盧秀燕說，而且最重要的是也不符合現況，以台東來講他跟台北市的財力相差1700億，但是都被列為第一級， 有的縣市被提升到二級，會覺得有點叫屈，這個事情，我覺得中央應該跟縣市商量，確實的審視每個縣市財力的狀況，以符合需求。