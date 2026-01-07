縣市財力大洗牌 花東新竹大躍進

新版《財劃法》修正後，行政院主計總處調整各縣市財力級次，出現大洗牌。圖為立院通過《財劃法》。（本報資料照片）

新版《財劃法》修正後，行政院主計總處調整各縣市財力級次，級數愈低財力愈佳，地方自籌款比率愈高，全台財政出現「大洗牌」，台東縣、新竹縣市與首都台北市並列第一級，台南、高雄則降級。國民黨立委賴士葆質疑，中央為了選戰在綠營執政縣市撒資源；台東縣藍委黃建賓也批，這不是升等的榮耀，而是沉重負擔，中央根本是變相懲罰財政自律的台東縣。

行政院主計總處每3年會檢討並調整直轄市及縣市的財力級次，計算基準為地方政府自有財源比率，也就是歲入扣除補助及協助收入後，占歲出的比例，分為第一級到第五級。其中歲出與歲入是依最近3年度的決算審定數計算，再加計《財劃法》修正後中央統籌分配稅款影響數計算，未來各部會計畫型補助將依財力分級訂定補助比率。

廣告 廣告

所謂「財力級次」，就是中央在分配補助款時，用來判斷地方政府「能不能自己想辦法」的依據。級次愈低，中央補助比例愈低，地方要自己掏出來的錢愈多；級次愈高，中央出的比例就愈高。

主計總處公布的「115年至117年各縣市財力級次表」顯示，第一級除了台北市外，新增新竹縣、新竹市、台東縣；第二級為金門縣、花蓮縣、新北市；第三級為桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第四級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第五級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

相較112至114年度，台東縣從第五級升至第一級，花蓮縣則從第五級升等至第二級；新竹縣、新竹市從第三級提升至第一級，而這些升等縣市被視為財力變好，未來自籌款比率將調高，意指地方政府負擔更多。反觀降等縣市包括台南、台中、高雄等，自籌款比率則會變低，中央補助相對增多。

賴士葆指出，過去可以看到高雄、台南縣市在大內宣時，都說自己財政多好，怎麼到了財力分級，就變這麼不好？從114年中央政府總預算來看，統籌分配稅款加一般補助款都減少，反倒是計畫型補助款增加，「恰巧」財力分級就是用在評估計畫型補助款的中央補助比率，很難讓人不懷疑是為了選戰備戰，要在綠營縣市撒資源。

黃建賓則說，中央根本是變相懲罰財政自律的台東縣，不合理的調整將造成台東縣財政巨大壓力，嚴重排擠偏鄉建設。台東是全國財政優等生，財政自律的結果卻換來中央不合理的調整，難道中央要告訴各縣市，「欠債的人比較聰明？表現好反而會被處罰？」