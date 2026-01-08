縣市財力級次洗牌 政院：因藍白倉促修正財劃法

（中央社記者賴于榛、高華謙台北8日電）縣市財力級次洗牌，台東縣、新竹縣市皆升為第1級，行政院今天說，落差主因就是藍白倉促修正新版財劃法，導致各縣市統籌分配稅款落差大，呼籲立法院能儘速審議政院版財劃法修正草案；主計總處強調，財力級次純粹按照數值跟公式計算。

行政院主計總處每3年檢討並調整直轄市及縣市的財力級次，計算基準為地方政府自有財源比率的平均值，也就是歲入扣除補助及協助收入後，占歲出的比例，分為第1級到第5級。

廣告 廣告

根據新版財力級次表，第1級包括台北市、新竹縣、新竹市、台東縣；第2級有新北市、金門縣、花蓮縣；第3級是桃園市、台中市、南投縣、宜蘭縣；第4級為高雄市、苗栗縣、嘉義市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級包括台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

與舊版相較，台東縣提高最多，從第5級躍升為第1級；新竹市、新竹縣從第3級提升至第1級；花蓮縣也提高3級，從第5級升等至第2級；另包括金門縣、南投縣、宜蘭縣、苗栗縣、嘉義縣、雲林縣都小幅升等1級。

對於縣市財力級次洗牌，行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，落差大的主因就是藍白倉促修正新版財劃法，導致各縣市統籌分配稅款極度不均衡，希望立法院能儘速審議政院版財劃法。

行政院主計總處公務預算處長許永議在院會後記者會說明，財力級次純粹按照數值跟公式計算，根據現行財劃法，中央大量釋出財源給地方，但修法分配不均，因此縣市間也產生財力結構的變化。

外界關注台東躍升為第1級，許永議指出，台東縣原本自有財源僅36%、排名第20名，但因為新版財劃法挹注新台幣137億元後、成長幅度達220%，自有財源從36%增為104%，等同自有財源已高於地方歲出，縣市排名提升為第4名，因此財力級次升為第1級。

財力級次同樣調升為第1級的還有新竹縣市，許永議解釋，新竹市是因為財劃法挹注達213億元、增幅257%，新竹縣則是增加182億元，成長幅度也有267%。

至於財力級次下降縣市，許永議說，基隆市雖因財劃法增加80億元、成長幅度137%，但成長幅度仍低於縣市的平均成長171%，所以排名下降；台南市增加159億元，成長率最低、僅50%，因此財力級次由第3級降為第5級。

外界關注苗栗縣應由第5級提升至第2級，新版財力級次卻落在第4級，主計總處主計長陳淑姿在記者會說明，苗栗過去財力級次原先是第3級，但因縣府舉債超過法定上限，也曾發生無法發放薪資的情形，因此仍接受行政院的財務管控，連降2級至第5級。

陳淑姿表示，儘管財劃法修正後苗栗縣財源增加，但所有縣市中僅苗栗仍舊超過舉債上限，因此從第2級降到第4級。（編輯：林克倫）1150108