縣市長人選協調中 鄭麗文重申照制度走：想挑戰會摔得鼻青臉腫

國民黨主席鄭麗文4日出席國民黨尾牙，並嘉勉大家一年來的辛勞。（范揚光攝）

國民黨正積極進行2026縣市首長提名協調，新北市、台中市以及新竹縣目前尚無結論。對此黨主席鄭麗文4日接受專訪稱，「老神在在」，是民進黨提名太快，目前都還是往正確道路方向走。鄭麗文也強調，黨中央一定不再和稀泥，一定照制度走，不會因人設事。很難有人可以撼動跟挑戰，挑戰會把自己摔得鼻青臉腫，「大家一定要三思」。

鄭麗文昨日接受52新聞聚樂部專訪，今晚間播出。主持人談到2026選舉，直言現在很多地方還沒喬出縣市首長參選人，包括新北、台中、新竹縣等都沒有明顯人選出線。

鄭麗文表示，先講大局，民進黨主席賴清德起點很低，因為國民黨上次選太好，而且因為民進黨今年提名提前太多了，去年底就開始提名，讓台灣無時無刻都在選舉。

鄭麗文說，選舉本來就很複雜。雖然大環境是有利國民黨，但還是有挑戰。宜蘭縣已經協調完成，2月底出爐內參民調；新竹縣已經公告初選，就按初選走。

主持人再問，擬參選人徐欣瑩表示還是希望全民調，如果這樣的遊戲規則，他恐怕有別的決定。

鄭麗文說，每個人有每個人期待，但她上任就說，黨中央一定不再和稀泥，一定照制度走，不會因人設事。主持人再問，遊戲規則不會改變？鄭麗文承諾「不會改變」。

鄭麗文也說，有人說，民調方式希望從73比（黨員投票占3成）希望改為全民調，這個討論很多年，若想要改，就尋求黨內正常程序，「我一點都沒有意見」，但現在的遊戲規則已經沒辦法改，必須按照遊戲規則去走，黨中央就態度就是如此，不偏不倚。

鄭麗文直言，全世界沒有完美的遊戲規則，所有的黨員都必須遵守，「願賭服輸」，希望黨員可以了解，藍白不同黨都知道要團結合作，更何況是同黨同志，現在的氛圍很難有個人可以撼動跟挑戰，要去挑戰會把自己摔得鼻青臉腫，「大家一定要三思」，一個公平遊戲規則就是為了願賭服輸，最後不是提名自己，也要團結。

鄭麗文再說，台中部分，其實大概方向已經趨近，只剩下技術性細節確認後，很快就會有結論。新北市部分，相信市長侯友宜也會盡全力完成溝通協調作業，完成新北市長提名。每個縣市一定有討戰跟困難，但自己老神在在，都在往正確的道路走。

