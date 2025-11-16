縣市長人選可以這樣布局？媒體人揭法制大漏洞

針對國民黨執政的桃園市長選戰，近期傳出民進黨點名其他縣市的立委王世堅、蔡其昌等應戰。對此，媒體人黃揚明認為，立委遷戶籍參選存在不會喪失立委資格的法制大漏洞，呼籲在野黨應修法因應。

黃揚明15日在臉書貼文指出，日前《上報》報導，綠營為布局桃園市長，點名應讓台北市區域立委王世堅、台中市區域立委蔡其昌等戰將參選，才能打得熱鬧。綠營對桃園選局的焦慮感，已經到了期盼不擇手段「空降奇兵」的地步，當然王世堅、蔡其昌不可能放下自己長期經營的選區去桃園開疆闢土，但如此布局，其實凸顯了台灣立委職務法制面的一大漏洞。

黃揚明表示，那就是，原來現行區域立委把戶籍遷出所屬選區的縣市超過4個月，是不會影響其立委資格的。先來爬梳法規，首先，如果1個A市的區域立委甲君要去參選B市市長，依據《公職人員選罷法》規定，甲君需在B市設籍滿4個月，才可以登記參選。

王世堅。(圖/中天新聞)

黃揚明指出，但因同法僅規範甲君除非「死亡、辭職、經判決當選無效確定或其他事由出缺」，才會喪失立委資格，因此甲君並不會因為把戶籍遷出A市超過4個月，就喪失立委資格。

黃揚明表示，可是同樣的遷戶籍參選市長行為，如果發生在A市市議員乙君身上，就會有不同的後果。乙君如果因為想參選B市市長，將戶籍遷出4個月取得參選資格，就違反《地方制度法》第79條第1項第6款的解職規範：「戶籍遷出各該行政區域4個月以上者」，會遭到中央解職處分。

黃揚明強調，一樣的民代，不同的法源，導致相同的跨縣市參選舉措，會產生不同的法律後果。這應該是現行法規的漏洞。更荒謬的是，《選罷法》第31條第4項還規範：「經登記為候選人者，於登記後將戶籍遷出其選舉區者，不影響其候選人資格，並仍應在原戶籍地之投票所投票。」也就是說，就算這位立委登記參選後，再把戶籍遷回原選區，也還是可以繼續參選。

趙少康。(圖/中天新聞)

黃揚明指出，過去有沒有區域立委跨區選市長的案例呢？還真的有！1994年代表新黨參選台北市長的趙少康，當時是台北縣選區選出的區域立委，將戶籍遷到台北市成功參選；不過，趙少康選前4天即宣布請辭立委。

黃揚明表示，除了這麼久遠的案例以外，基本上沒有其他現任區域立委跨縣市空降的前例。只有1個奇特的案例，就是2014年某藍委為了抗拒黨中央徵召選市長，因此將戶籍遷出該縣市，因此失去參選資格。當時1位民進黨立委曾質詢時任內政部長的陳威仁，詢問立委將戶籍遷出所屬選區的縣市，為何無解職規範，當時內政部回應可研究修法。不過，後來當然不了了之。

黃揚明認為，經過11年多，這個漏洞再次因2026布局浮現出來，在野黨立委也許可以考慮修法補起來。

