縣市長出招留人！全台5縣市加發校園行政獎金 3都不跟進

校園行政獎金加碼縣市再加一！新竹縣長楊文科今（3）日在主管會報中宣布，自今年2月1日起，加碼學校行政工作獎金，發給校長每月3000 元、主任2000 元、組長1000元，以體恤校園行政人員辛勞。

今年以來，各縣市競相針對校園政策加碼，台北市宣布國中小營養午餐全面免費，帶動全台多個縣市跟進，如今只剩新北市與嘉義市未同步；高雄市府則在宣布營養午餐免費的同時，加碼校園行政獎金1.5倍。

不過，顯而易見的是，相較於營養午餐政策，對於行政教師獎金的加碼，各縣市顯得興趣缺缺，除了高雄與台北之外，目前僅桃園市、新竹縣、苗栗縣跟進加碼，以下為您盤點各縣市實施情形。

台北市

為解決行政大逃亡，教育部規定，自去（114）年9月1日起回溯發放教師兼任行政工作獎金，並依學校規模及職務層級核給不同金額，其中校長每月最高可領2000元，並依序遞減。

廣告 廣告

台北市在上述基礎上，依不同職務進行階梯式調整，校長、處室主任、組長每月加發3000元、2000元及1000元，預計全市有4313名公立中小學兼任行政教師受惠，回溯至去年9月生效。

桃園市

考量教育行政工作實際負擔沉重，尤其基層教師身兼多職情形普遍，桃園市於1月21日也在教育部補助基礎上，由市府再行加碼，每人每月加發1000元。

新竹縣

新竹縣則在今天宣布，比照台北市，加碼發給校長每月3000 元、主任2000 元、組長1000元，預計投入約2300萬元的教育預算，嘉惠新竹縣中小學共1309位校長、主任與組長，並於新學期（2月1日）正式實施。

苗栗縣

苗栗縣現在則在上週（1月28日）全縣校長會議中宣布，自今年1月1日起，校長、主任及組長行政工作獎金，每人每月再加碼1000元；另115學年度行政人員未休假加班費最高可請領20日，以實際行動肯定第一線教育行政人員的付出。

高雄市

高雄市則早於1月8日拍板，將教師行政工作獎金加碼50％、提高至1.5倍。

高雄市教育局指出，相關獎金將配合教育部後續函頒規定先行辦理，市府所規畫的加碼部分，已同步進行行政作業，待行政院同意後盡速發放，並一律追溯自114年9月、即114學年度第一學期起生效。

縣市 實施時間 加碼情形 (每人每月) 台北市 114年9月1日起

（回溯生效） 【採階梯式加碼】

● 校長：+3000元

● 主任：+2000元

● 組長：+1000元 桃園市 114年9月1日起

（回溯生效） 【採定額加碼】

● 每人一律+1000元 新竹縣 今年2月1日起

(114學年度第2學期) 【採階梯式加碼】

● 校長：+3,000元

● 主任：+2,000元

● 組長：+1,000元 苗栗縣 今年1月1日起 【採定額加碼】

● 每人一律+1000元

(另調高未休假加班費天數) 高雄市 114年9月1日起

（回溯生效） 【採倍率加碼】

● 全體加碼50%

行政教師加碼 六都中新北、台中、台南未跟進

目前六都之中，新北、台中、台南暫不跟進加碼校園行政獎金。

新北市屬於營養午餐全面免費與教師行政加給因預算問題未跟進。針對行政工作獎金，新北市教育局表示，行政工作獎金是長期性經常支出，需整體考量教育財政結構、政策永續性及資源配置影響，建議應有全國一致性規範並籌措財源，以維持制度公平與一致性。

此外，新北市副市長劉和然曾表示，新北市學生數高達32萬人（約台北加上台南的學生數），預算需求達46億元，目前正在審慎評估，預計3至4月提出方案，強調「不是不做，是不能排擠其他教育預算」。

台中市教育局表示，若比照桃園加碼約需編列8230萬元預算，目前行政人員流失狀況尚稱穩定，經費龐大建議研議辦理，且以校長報名人數來說，台中目前「行政逃亡」狀況堪稱穩定。

台南市教育局則認為，根據《全國軍公教員工待遇支給要點》各機關學校員工待遇、福利、獎金或其他給與事項，應由行政院配合年度預算通案核定實施，非經專案報院核准，不得於年度進行中自訂規定先行支給，各縣市自行加碼行政獎金有適法性疑義。