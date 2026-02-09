縣市長提名牛步？鄭麗文：這已經是粉紅超跑的速度了
2026年九合一選舉進入倒數，但目前國民黨新竹縣長、台中市長與宜蘭縣長人選仍未出爐。對此，黨主席鄭麗文今受訪表示，希望要參選的同志，應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因不理解黨內的規則，而有不必要的反應、或者是情緒，導致自己的權益受到了影響。
針對國民黨初選浮出爭議，鄭麗文今天（9日）接受「歷史易起SHOW2.0」節目專訪時表示，首先宜蘭的內部的協調非常的順暢，沒有任何的問題，所以大概二月底的時候，會進行內參民調來決定人選。公佈了以後，還會再跟民眾黨再一次進行整合跟協調，對國民黨來講，當然希望能夠繼續的穩住宜蘭。談到國民黨三七比初選制度，鄭麗文強調，三七比是國民黨初選的規定，她也跟大家報告，這次台中不會走到初選，除非協商破局、不接受協商的結果。一旦協商正式宣佈破局，就會自動的進入初選模式，這就是新竹縣現在的進度，因為當時協商的時候，藍委徐欣瑩堅持要破局，沒有共識，那麼破局之後，就是自動的進入了初選模式。
鄭麗文接著指出，進入了初選模式之後，國民黨的初選就是行之有年的七三比，這是黨明文規定的。鄭麗文直言，黨的提名辦法，已經方方面面把各種狀況都考量在內了，這麼多年、這麼多次的選舉都是這樣舉辦的，這一次並沒有意外，也沒有什麼奇怪的規定。
鄭麗文強調，要參選的同志，她建議應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因為不理解黨內的規則，而有不必要的反應、或者是情緒，或者是因為誤解了黨內的遊戲規則，導致自己的權益受到了影響。但事實上，國民黨在協調的過程當中，地方黨部跟中央黨部也多次的說明黨的遊戲規則，所以她會很誠懇的建議要參選的候選人一定要先靜下來聽清楚，瞭解本黨的遊戲規則，而她們也已盡了一切溝通的能事了。鄭麗文更強調，黨內是可以討論的，也可以改革。
鄭麗文稱，因為這是在黨章裡面規定，不是誰可以隨便改的。但是國民黨是一個公開民主的政黨，所有的規定都可以討論，最後根據黨內民主的程序也都可以改變。鄭麗文說，所以這個是很清楚的，不需要因為這樣就有過度的反應、甚至於給黨中央不必要的壓力跟指責，不會有助於選情，也不會因為這樣遊戲規則，就按照某人的意願來做修改，所以自己再一次的公開跟大家說明。
鄭麗文直言，自己說過手心手背都是肉，因為如果要公平的話兩邊都會有怨言，但這也表示國民黨真的很公平，那她當然也希望參選同志能夠共同瞭解大局。鄭麗文更說，她也希望候選人有同樣的認知，就是說國民黨是一個團隊，沒有是誰是非你不可的，但是每一個人都同樣的重要是第一個，每一個人都同樣的重要。作為黨主席，每一個人都是自己的寶，自己都希望能夠照顧和力挺，可是也沒有某一個人是非你不可的包括黨主席在內，沒有任何人可以有特權，這才叫做團隊，這才能夠團結。
鄭麗文稱，自己一而再再而三強調，到目前為止，國民黨一定非常積極、而且非常公平的在推動整個提名的作業，絕對沒有什麼延宕、或者是推遲。事實上，自己在去年11月1號才上任黨主席之後，這個速度已經是粉紅超跑的速度了。大家可去看看過去歷屆國民黨的提名從來沒有這麼的快的，一般都拖到五月，所以她要請大家放心，絕對沒有刻意的去拖延，因為自己當然是希望越快越好，越順利越好。
鄭麗文最後也強調，目前宜蘭、新竹縣、台中等縣市都有新的進度，大家不應該自亂陣腳，自己也對最後國民黨的整合具高度的信心，連藍白的整合她也有高度的信心，因為自己跟民眾黨主席黃國昌都有高度的認知，一定要團結贏得2026大選、2028政黨輪替，所以大家都知道那個大局大方向不可以違背。至於如何達到這個大方向，「我們會努力盡所有的努力，大家放心」。
