縣市長提名賴清德偏袒新系？陳亭妃回應了

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨2026縣市長初選刻正緊鑼密鼓進行中，自今(11/10)至14日起，台南、高雄、嘉義縣將辦理縣市長初選，有意爭取台南市長初選的立委林俊憲、陳亭妃表示，預計將在周三前往中央黨部領表登記。另外，陳亭妃也表示，不擔心有總統干預初選的事情，因為賴清德主席是公共財。

民進黨主席、總統賴清德，資料照，總統府提供

針對綠營縣市長初選，高雄將上演立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人之爭，台南則是妃憲大戰，嘉義縣則有立委蔡易餘、縣議員黃榮利表態。

至於登記參選時間，邱議瑩傳出將在今日前往登記，許智傑預計周四登記，賴瑞隆、林岱樺尚未確定；陳亭妃、林俊憲將在周三上午登記；蔡易餘則選定在周二上午登記，黃榮利預計周二下午登記。

針對《聯合報》報導，新系出身的賴總統能否力求公平，將成為影響初選結果的重要關鍵一事，陳亭妃上午受訪表示， 賴主席是公共財，她不擔心這種事，並表示周三將前往登記。

