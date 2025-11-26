縣市長提名 藍白建立協商機制

國民黨二十六日通過縣市長提名特別辦法，組發會主委李哲華（前）說明。 （中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨二十六日召開中常會，通過一一五年直轄市暨縣市長選舉候選人提名特別辦法，明定在選情單純的縣市優先啟動提名；涉及藍白合作者，將由中央提名審核委員會下設「兩黨協商工作小組」，與民眾黨建立正式協商機制。若進展順利，明年一至二月中旬即可提出第一波提名名單。

組發會主委李哲華表示，此次提名辦法的核心在於區分單純縣市與需要合作的縣市。單純縣市可盡速啟動徵詢與協調；至於藍白合作部分，將由兩黨協商工作小組與民眾黨對口溝通，盤點合作或競合縣市，並依協商需求建立作業機制。

李哲華指出，目前尚未確認哪些縣市需要藍白合作。民眾黨主席黃國昌希望先從政策合作著手，兩黨智庫已完成初步對接，但明年選舉合作尚未展開深入盤點。黨主席鄭麗文已指派他及文傳會主委吳宗憲為窗口，兩人將成為協商小組固定成員，必要時再依縣市屬性增列代表共同協商。

針對提名作業時程，李哲華表示，特別辦法通過後，單純縣市可先行啟動徵詢；若進展順利，明年一至二月中旬即可提出第一波提名名單。

鄭麗文在會中說明，藍白兩黨智庫已建立對口機制，未來將在地方發展、民生建設等政策領域展開合作。她並已委派國民黨智庫董事邱淑媞與民眾黨政策會執行長賴香伶對接，雙方已就合作方向進行多次討論。

中常會同時通過中央提名審核委員會名單，由副主席兼秘書長李乾龍擔任召集人，成員包括副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑，以及前秘書長曾永權與前海基會董事長林中森、前立委蔡鈴蘭、吳志揚、林政則等人。