縣市長施政滿意度！ 黃敏惠連3年居施政標竿首長

《天下雜誌》公布2025年「縣市長施政滿意度調查」，嘉義市長黃敏惠連續三年穩居施政標竿首長。在「永續幸福城市大調查」方面，嘉義市更獲非六都本島第一的肯定，29日市長親自北上領獎，她感謝嘉義市民肯定，也將繼續打造嘉義市成為宜居城市永續付諸行動。

黃敏惠連3年居施政標竿首 感謝市府團隊、市民

嘉義市長黃敏惠昨日親自北上出席《天下雜誌》公布的2025「縣市長施政滿意度調查」，手拿雙獎盃欣喜之情溢於言表，因為這已經是連續3年穩居施政標竿首長。

廣告 廣告

黃敏惠說，「我們只知道一直努力的往永續發展去努力，不停止腳步，能夠獲得這麼高度的肯定，還是要謝謝所有我們市府團隊，跟所有的市民。」

永續幸福城市大調查 嘉市榮獲非六都本島第一

嘉義市「在永續幸福城市」調查中，獲非六都本島第一的肯定，在「醫療與健康」、「多元共融」獲非六都之冠，成績亮眼；另外29號也是農曆重陽節，在這日子裡，嘉義市更獲慢老城市非六都之冠，更加展現對高齡友善與長者照護的亮眼成績。

黃敏惠表示，《天下雜誌》的用心對每一個縣市來講，都是一大的挑戰，但是真正的挑戰還是在基層，我想我們會在第三任、一直到現在第四任市長任內，就給出個清楚的方向，即為「全齡共享 世代宜居」。

丹娜絲颱風釀災 嘉義市5天內完成主要道路搶通

而受到今年丹娜絲颱風的影響，嘉義市也展現多年超前部署的成果，從城市綠化到滯洪排水強化，五天內就完成主要道路搶通。

黃敏惠也感謝全台13個縣市第一時間前來支援，因為過去嘉義市也在各縣市有需要時伸出援手，在困難面前，各縣市互助合作，展現了台灣最珍貴的韌性力量。

台北／李亭熙、陳冠旻 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

迎建城321年 320+1嘉義市城市博覽會12/12登場

《今周刊》永續城市評比！ 嘉市4度榮獲「特優獎」

嘉義市光織影舞落幕！ 16天吸引逾百萬人參觀