縣市長選舉藍罕見選前一年提名？僅朱立倫主導的2022提名符合鄭麗文標準

記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，國民黨中常會昨通過首梯提名，黨主席鄭麗文宣稱，「這是非常罕見有史以來，提名作業提早到前一年底進行」。但經查自地方選舉整併後的2014選舉起，除2022年外，其餘兩屆均在前一年12月首波提名。

而尷尬的是，唯一符合鄭麗文所稱的選舉年才啟動選戰的2022年縣市長選舉提名作業，黨主席卻是鄭自黨主席選舉初期即全力砲轟的朱立倫。

2026縣市長選舉預計明年11月28日投票，民進黨中執會於今年10月22日即通過首波縣市長提名（嘉義市王美惠、台東縣陳瑩、台中市何欣純、宜蘭縣林國漳），11月26日再通過徵召提名(新北市蘇巧慧、苗栗縣陳品安)。

相較於民進黨，國民黨昨天中常會才通過首批縣市長提名（台南謝龍介、高雄柯志恩、屏東蘇清泉、台東吳秀華），屢遭外界質疑提名節奏慢半拍。

對於外界質疑縣市長提名太慢，鄭麗文上週六參加宜蘭縣黨部黨慶活動時受訪表示，明年選舉，今年這麼早就開始開打，這其實不是好現象，更批總統賴清德上任以來，台灣社會沒有休養生息、好好施政做事的空間與時間。

鄭麗文還提到，明年底的選舉，「本來過去都是年初才啟動初選」，下半年才正式進入選戰，如今把選舉時程大幅提前，並非台灣之福；但也強調，既然民進黨帶頭每天搞選舉、政爭，在野黨也必須嚴正以對。

鄭麗文昨又在中常會重申，「這是非常罕見有史以來，提名作業提早到前一年底進行」，表示過去因年年選舉、勞民傷財，讓執政沒辦法安心推動政策，才把地方選舉集中在一年，中央選舉集中在一年，就是希望不要每天都在選舉。

鄭麗文再批評，賴清德上台後，每年、每天搞政治鬥爭，把明年年底的地方選舉，提前到今年就提前開打，她深深遺憾。

不過回顧國民黨縣市長提名歷史，自地方選舉併辦後的2014年起計，僅2022年縣市長選舉的首波提名是在選舉當年初啟動，其他包含2014、2018年縣市長選舉，均是在前一年12月首波提名，時間點甚至都比昨天早。

特別的是，2022年國民黨首波提名的縣市，就是昨天也首波完成徵召的台南市，提名人選一樣是謝龍介，黨內經爭對手一樣是陳以信（時任立委），當年常會通過提名後，陳還陪謝一同出席常會展現團結氣勢。

「國民黨歷屆縣市長提名辦法與首次提名時間彙整」

●2014縣市長選舉於（2014.11.29投票，整併縣市長選舉後第一屆）

-2013.11.13常會通過直轄市長、縣市長選舉候選人提名作業時程

-2013.12.04常會通過首梯提名新竹市、台東縣、金門縣（由當時現任市長許明財、縣長黃健庭、縣長李沃士角逐連任）與雲林縣（提名時任立委的張麗善）

●2018縣市長選舉（2018.11.24投票）

-2017.10.11常會通過「2018直轄市、縣市長提名特別辦法」

-2017.12.20常會通過首波提名，徵召尋求連任的南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、連江縣長劉增應，並提名時任立委的王惠美戰彰化縣長

●2022縣市長選舉（2022.11.26投票）

-2022.02.09常會通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」

-2022.03.23常會通過首梯縣市長提名，提名謝龍介參選台南市長（陳以信一同出席中常會展現團結氣勢）。

●2026縣市長選舉（預計2026.11.28投票）

-2025.11.26常會通過「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」

-2025.12.24常會通過首梯提名（台南、高雄、屏東、台東）

