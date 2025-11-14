縣府入校推廣生態教育解析外來入侵種造成的危害 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣政府今14日前往祥和國小舉辦「野生動物與外來入侵種教育訓練」，結合實體展示與生態教育，學童從小了解本土野生動物及，提升生態保育意識。

嘉義縣救援協會專業講師帶來綠鬣蜥及常見蛇類，學生近距離觀察牠們的外型特徵、習性及棲地，並說明在遇到蛇時，應保持冷靜、保持距離並立即通報的正確作法。此外課程中特別介紹，嘉義縣近年綠鬣蜥族群快速增加，造成農作損害等問題，若發現綠鬣蜥可撥打119通報，由嘉義縣救援協會派遣專業人員到場處置。

為讓學生更正確應對野生動物出沒情形，縣府同步宣導正確處理步驟：一、保持安全距離：遇蜂窩、蛇類或野生動物進入民宅、庭院時，切勿自行接近、驚動或捕捉，以免受傷。二、立即通報：蜂、蛇或野生動物請撥 119；若為犬、貓、寵物、鴿或畜禽，請撥 1959 動物保護專線。三、清楚提供資訊：包含蜂窩位置、蛇出沒點、動物種類、是否有人受驚或受傷，以及詳細地址或鄉鎮。四、等待專業單位到場：嘉義縣政府已委託專業團隊執行「捕蜂、捉蛇及野生動物救援」作業，通報後將由專業團隊協助處理。

嘉義縣政府表示，外來種與外來入侵種會破壞生態平衡，甚至威脅農業生產與原生物種的生存，透過進入校園推廣，讓孩子從生活中理解保育的重要性，是推動環境教育及生態永續的重要一環。

呼籲民眾切勿棄養寵物，若發現疑似外來入侵種或有野生動物安全疑慮，應依規定通報，由專業救援團隊處理，共同守護自然生態，如有相關問題，可洽農業處畜產保育科電話 05-3620123 分機 8804、8802。