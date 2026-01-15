縣府失能導致宜蘭行政中心工程停滯 民眾失望

宜蘭縣的第二行政中心自109年7月開工以來，原定於112年1月完工，但工程進度卻一再延宕，預計今年中才能夠完工，這一情況引發了當地民眾的不滿與批評。根據報導，縣政府在預算控制、合約履行及民意溝通方面的表現令人失望，顯示出其在為民服務與避免圖利之間的失衡，最終受害的還是全體縣民。

宜蘭縣第二行政中心在民國109年7月開工、預計112年1月完工，但工程卻一再延宕，引發地方不滿與批評。（圖／中時吳佩蓉攝）

據《中國時報》報導指出，在承包商的撥款與工期延展問題上，縣府的態度被指責為失能。自111年縣長林姿妙涉貪案爆發後，縣府官僚系統似乎因恐懼而陷入「多做多錯」的困境，面對疫情影響導致的工期延長及物價調整預算，縣府遲遲未能核定，甚至出現拒絕撥款2.5億元工程款的情況。

代理縣長林茂盛在此期間擔任縣府秘書長及副縣長，負責內部事務，卻未能有效解決工程延宕問題。縣府為了避免嫌疑而過度退縮，導致工程停工半年，幾乎使第二行政中心成為爛尾樓，這一行為被批評為行政怠惰。

律師出身的民進黨縣長參選人林國漳在專訪中提到，林姿妙的貪污案件讓公務員在做決策時變得更加保守，顯示出縣府已成為地方政務發展的障礙。第二行政中心的延誤不僅影響單一建物的進度，更牽動了整個地區的發展，造成土地活化及鎮公所重建計劃的停擺。

雖然疫情影響是全台皆有的情況，但相較於其他縣市的努力，宜蘭縣政府卻選擇不作為，讓工程再拖半年，最終讓全體縣民為這份政治擔憂付出代價。

