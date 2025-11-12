縣府宣布前先曝4鄉鎮停班課假訊息！宜蘭議長張勝德帶頭搶過頭 多名民代恐觸法

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

颱風鳳凰侵襲台灣，宜蘭縣政府昨（11）日晚間9點後宣布今天停止上班上課，不過在此之前，已有不少「停班停課」的圖卡轉傳，其中宜蘭縣議長張勝德更在晚間8點多，就逕自宣布「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課」訊息，不少民代更以議長版本製作圖卡發布，結果再被證實是誤傳，宜蘭縣府表示，警局刑大主動偵辦，依法追究。

宜蘭縣政府昨晚九點多才正式宣告今天停班課。（圖／宜蘭縣政府臉書）

鳳凰颱風來襲，全台各縣市政府昨傍晚起陸續宣布今天上、停班課資訊，宜蘭縣政府遲至約晚間9點多才宣布全縣今天停止上班上課，但昨晚7點多，就有不少假圖卡偷跑，瘋傳今天停班停課，對此，警方表示將介入偵辦。

不過，宜蘭縣議長張勝德昨晚8點多，在縣府宣告之前，就提前貼出「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課」訊息，讓不少民代以議長版本製作圖卡發佈，結果被證實是誤傳，張勝德對此已致歉。張勝德稱，先前鄉鎮停班課訊息確為縣府提供，議會開議期間，縣府停班停課會在第一時間通知，後續因考量多處地區淹水，最終宣布全縣停班停課，造成資訊混亂，非常抱歉。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天對此表示，網路流傳假圖卡，不允許也不容忍，已請警察局依法處理，至於民代提前宣布4鄉鎮停班課訊息，因涵蓋在全縣停班課範圍內，予以尊重。宜縣警察局表示，假圖卡事件將依違反社會秩序維護法等規定進行調查處理，呼籲民眾不要任意偽造圖卡，傳遞有誤導性質圖片或資訊，也不要隨意轉傳未經查證訊息，以免觸法。



