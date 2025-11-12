縣府宣布前先曝4鄉鎮停班課假訊息！宜蘭議長張勝德帶頭搶過頭 多名民代恐觸法
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
颱風鳳凰侵襲台灣，宜蘭縣政府昨（11）日晚間9點後宣布今天停止上班上課，不過在此之前，已有不少「停班停課」的圖卡轉傳，其中宜蘭縣議長張勝德更在晚間8點多，就逕自宣布「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課」訊息，不少民代更以議長版本製作圖卡發布，結果再被證實是誤傳，宜蘭縣府表示，警局刑大主動偵辦，依法追究。
鳳凰颱風來襲，全台各縣市政府昨傍晚起陸續宣布今天上、停班課資訊，宜蘭縣政府遲至約晚間9點多才宣布全縣今天停止上班上課，但昨晚7點多，就有不少假圖卡偷跑，瘋傳今天停班停課，對此，警方表示將介入偵辦。
不過，宜蘭縣議長張勝德昨晚8點多，在縣府宣告之前，就提前貼出「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課」訊息，讓不少民代以議長版本製作圖卡發佈，結果被證實是誤傳，張勝德對此已致歉。張勝德稱，先前鄉鎮停班課訊息確為縣府提供，議會開議期間，縣府停班停課會在第一時間通知，後續因考量多處地區淹水，最終宣布全縣停班停課，造成資訊混亂，非常抱歉。
宜蘭縣代理縣長林茂盛今天對此表示，網路流傳假圖卡，不允許也不容忍，已請警察局依法處理，至於民代提前宣布4鄉鎮停班課訊息，因涵蓋在全縣停班課範圍內，予以尊重。宜縣警察局表示，假圖卡事件將依違反社會秩序維護法等規定進行調查處理，呼籲民眾不要任意偽造圖卡，傳遞有誤導性質圖片或資訊，也不要隨意轉傳未經查證訊息，以免觸法。
更多FTNN新聞網報導
昨談內部民調新北贏得比川伯少 黃國昌今稱內部民調不是拿來炒新聞
沒放颱風假蔣萬安挨轟！前副發言人拿預報：時雨量不到5毫米 這標準要放半年假？
到底誰的鍋？誤傳停班課人事總處稱已標測試 北市府秀圖打臉
其他人也在看
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 2 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 20 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 2 天前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
不斷更新／宜蘭也宣布了！全台各縣市12日停班課訊息一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，暴風圈已逐漸進入台灣西南方近海，對高屏一帶構成威脅，預估明（12）日傍晚至晚間可能在高屏地區登陸。《台視新聞》為大家整理11月12日全台各縣市停台視新聞網 ・ 13 小時前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣。中央氣象署預報員朱美霖今（10）日上午於記者會說明，今日下午至傍晚可能發布海警；陸警則可能落在明（11）日上半天，12、13日是颱風最接近台灣的時候，預計是以「輕颱」的程度影響，但仍會帶來風雨，提醒民眾嚴加戒備。民視 ・ 1 天前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 1 天前