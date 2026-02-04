縣府想全部討好 反釀鄉鎮衝突

宜蘭縣利澤焚化廠位於五結鄉成興村，周邊村里及鄉公所都有依比例分配回饋金。圖為焚化廠內。（吳佩蓉攝）

在宜蘭縣利澤焚化廠興建之前，宜蘭縣與其他縣市一樣，面臨垃圾處理危機，設廠過程遭到五結鄉民強烈反對，縣府以回饋金等制度才稍平阻力。如今焚化廠不僅能處理縣內垃圾，還有餘裕代燒外縣市廢棄物，但宜蘭卻爆發新型態的「垃圾大戰」，並非垃圾沒地方燒，而是錢擺不平。

宜蘭縣修正焚化廠回饋金自治條例，將冬山鄉等鄉鎮納入回饋名單，雖然用意是兼顧受影響範圍，但這種雨露均霑的算盤，卻是建立在忽視五結鄉的權益之上，代理縣長林茂盛不該連回饋金都搞普發。

適逢選舉年，各方參選人承受選票壓力，林茂盛理應展現超越選舉考量的行政高度，維持分配正義，卻選擇「討好所有人」，就連民代都批評，林茂盛在敏感的選舉年處理回饋金，不僅牽動縣內各鄉鎮的利益爭奪，更傷害地方和諧，讓五結鄉淪為被犧牲的一方。

這種鄉愿的作法，製造各鄉鎮間的摩擦與對立，對於五結鄉民而言，即是行政上的軟弱與不公，逼得鄉親必須群起反彈，喊出「垃圾不准進」的口號，甚至不排除圍廠抗議。

回顧焚化廠興建之初，五結鄉成興村與周邊的村里犧牲寶貴的居住品質，並長期承擔空氣汙染風險以及健康威脅，如今縣府卻要將原本屬於五結鄉的補償給予其他的鄉鎮，無異是過河拆橋。

縣府若持續以討好式、普發式的思維處理具專業補償性質的回饋金，只會讓宜蘭陷入各自爭逐資源的內耗深淵，也沒有行政誠信。