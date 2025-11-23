縣府攜手家扶義賣！企業伴「600戶弱勢家庭」同行 傳遞歲末溫暖

記者羅欣怡／新竹報導

聖誕節即將到來，豐邑集團也將於全台多個社區陸續舉辦聖誕活動與公益市集，分享愛與祝福給更多家庭。（圖／豐邑集團提供）

豐邑集團攜手新竹豐邑喜來登大飯店、新竹家扶中心、農糧署與台灣百合產業發展協會，今(23)日於竹縣政府廣場盛大舉辦「家扶傳愛·冬暖同行公益義賣活動」。現場匯聚百攤的愛心攤位，社區民眾熱情響應，共同用善意為寒冬前夕，增添最動人的暖意。

今年活動邀請新竹地區近600戶經濟弱勢家庭與兒保寄養家庭參與。為了讓家庭能夠輕鬆、自在地享受這場幸福的嘉年華，豐邑集團特別由豐邑社區與豐生活社區經營共同響應，向家扶中心認購約200張，價值200元的「家庭園遊券」，並全數發放給家扶扶助家庭使用，以支持家扶長期推動的兒少照顧與家庭扶助計畫。

豐邑集團跨界攜手農糧署與台灣百合產業發展協會，捐出上千朵台灣百合供義賣，期望每一朵花都能在家庭心中種下祝福與希望。（圖／豐邑集團提供）

除了串連社區力量，豐邑集團今年更跨界攜手農糧署與台灣百合產業發展協會，推動「百合公益」。活動現場捐出上千朵台灣百合供義賣，以「認識百合、讓愛傳承」的理念，期望每一朵花都能在家庭心中種下祝福與希望。百合象徵純潔與愛的延續，義賣所得將全數捐給新竹家扶中心，讓花香化為支持弱勢孩子的力量，「花開有愛」真正在社會綻放。

新竹豐邑喜來登大飯店今年一樣熱情響應，推出多款飯店職人製作的義賣點心，包括聖誕節限定「義大利水果麵包」、Fresh Corner 招牌「黑眼豆豆」、海鹽可頌、檸檬磅蛋糕、焦糖費南雪等手工甜點，所有義賣所得皆回饋家扶中心，用美味延續溫暖。邁入第八年的「家扶傳愛·冬暖同行」已成為在地最具代表性的公益活動之一。豐邑集團秉持「不只蓋房子，更要蓋溫暖」的初心，長期串接企業、社區與公益組織，共創正向循環，讓更多需要支持的家庭看見希望、感受陪伴。

另外，隨著聖誕節即將到來，豐邑集團也將於全台多個社區陸續布置聖誕樹、規劃系列聖誕活動與公益市集，期望持續凝聚社區力量，把節慶的歡樂、分享愛與祝福給更多家庭，在歲末的城市點亮更多溫暖。

