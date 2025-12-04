縣府攜東吳大學共建「智慧創新AI學習中心」 張麗善：科技品德並重孩子贏在起跑點

▲「雲林縣2025數位嘉年華」全縣師生沉浸式體驗數位科技、AI智能融入教育、生活、藝術等領域樂趣。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】「雲林縣2025數位嘉年華」4日於土庫國小登場，全縣1800名師生共襄盛舉，沉浸式體驗數位科技、AI智能融入教育、生活、藝術等領域樂趣。會中張麗善縣長與東吳大學詹乾隆校長共同簽署「教育大數據與智慧創新AI學習中心合作備忘錄」，透過數據驅動與AI賦能，勾勒出K-12完整的智慧學習路徑，智慧教育邁向新里程碑。

今年嘉年華體驗攤位橫跨教育部、企業與在地團隊，展示內容包羅萬象，從因材網AI學習內容、縣購軟體互動展示、足球無人機競速、VR 體驗、雷射創作、AI遊戲、飛行模擬器等創新科技，現場亦安排電競PK擂台、新住民美食體驗與國際教育展示，使科技學習跨越課堂邊界，延伸至生活文化之中。

另現場有4場「數位公開授課」，透過平板與AI工具的輔助，教師示範了如何進行數位教學與即時反饋，帶動教學型態創新。

張麗善縣長指出，雲林縣已逐步建立從國小、國中到高中職的智慧科技教育體系，包含智慧教育中心、六所科技中心與專業師資培訓。硬體環境升級也不遺餘力，全縣教室已配備超過2300台水洗智慧黑板，推動「生生有平板」政策，讓學習無遠弗屆，與世界同步進展，也讓孩子從小建立興趣並培養科技專業能力，未來將更具競爭力。

張縣長表示，此次縣府與東吳大學簽署MOU，結合該校在AI、智慧創新與教學設備上的優勢，打造最完整的科技教育平台。此合作案象徵雲林在智慧教育上的里程碑，未來將持續深化跨校、跨域合作，打造更完善的科技學習環境，讓雲林的孩子贏在起跑點。

張麗善表示，隨著智慧科技迅速發展，變聲、變臉等技術應用日漸普及，伴隨假訊息與詐騙風險增加，近期臉書上就出現詐騙者透過聲紋仿照她的語音推銷產品，民眾要特別小心。她強調，若科技缺乏品德教育與良好制度，就容易被用於不當目的，雲林是國內兼顧科技與品德教育的縣市，讓孩子在科技世界中，能選擇正確的價值與方向。科技始終來自人性，重點在於使用者是否能將其導向良善用途，社會不要因少數負面案例而放棄科技進步。

東吳大學校長詹乾隆感謝雲林縣政府與張麗善縣長給予合作機會。他表示，非常敬佩縣府在推動智慧科技教育與品格教育並重的理念。東吳大學早在10年前即成立全國唯一的「巨量資料管理學院」，累積大量大數據處理與分析的專業經驗，期望能將此技術應用於雲林的數位學習場域，協助建立共同觀課系統，讓教師透過線上平台，掌握學生學習狀況，提升教學品質。

詹乾隆指出，校方近期與輝達展開跨領域合作，推動AI與人文社會的結合，並運用先進設備進行與台積電相關的研究訓練。未來，東吳大學將持續深化AI、教育與醫療等領域的合作，盼與雲林縣共同打造更完善的智慧教育環境。

縣府教育處指出，縣府與東吳大學巨量資料管理學院、輝達（NVIDIA）成立的「智慧創新AI學習中心」合作，象徵雲林智慧教育的三大版圖正式串連成形。雲林智慧科技教育從國小端的智慧教育中心、國中端的6大科技中心，向上延伸至高中端的智慧創新AI學習中心。這條完整的縱向學習路徑，將成為支持孩子科技能力發展的強大引擎。